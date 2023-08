„A világnak több humorra, nevetésre, örömre és pozitivitásra van szüksége. Annyi fájdalom, szenvedés, harc és félreértés létezik, ami a negatív érzelmeket, érzéseket és bizonytalanságot létrehozza! Tehát örömre és valódi humorra vágyunk, jobban, mint bármikor.” Lewis ­Howes amerikai íróhoz hasonlóan vélekedik a 90 esztendős Fucskó Illésné is, aki pár éve költözött be a penészleki Nyugalomsziget Idősek Otthonába.

Márta néni nagyon megszerette a bentlakásos intézmény dolgozóit és ellátottjait, az otthon békés, szeretetteljes légkörét. Fontos szereplője a kulturális műsoroknak és foglalkozásoknak, ott segít, ahol csak tud, humoros megnyilvánulásaival, ízes anekdotáival a legszomorúbb arcokra is képes mosolyt csalni.

Penészlek az otthona

– Tősgyökeres penészleki vagyok. A szüleim, sőt már a nagyszüleim is itt születtek, itt nőttek fel. Sem az ő fiatal korukban, sem az enyémben nem volt könnyű az élet, de szorgalommal és kitartással mindannyian vittük valamire, megbecsültük, amink van, és igyekeztünk gyarapodni, boldogulni a szülőfalunkban. Én a legkisebb, 14. gyermekként születtem a családba, mi, lányok – édesanyánk útmutatásai szerint – sütöttünk, főztünk, mostunk, varrtunk, takarítottunk, míg a fiútestvéreim a földeken dolgoztak, és ellátták a jószágokat apánkkal. Miután férjhez mentem, nekem már „csak” 7 gyermekem született, most ugyanennyi unokám, illetve dédunokám van – meséli az ünnepelt, akit születésnapján virággal, ajándékokkal, tortával köszöntöttek szerettei a Nyugalomszigeten.

– Gratuláló oklevelet is kaptam a miniszterelnöktől – mutatja büszkén. – Na meg annyi ezrest, amennyi az életéveim száma. Gyorsan el is költöttem, hogy ne az én kezemben romoljon tovább! – jegyzi meg hamiskás mosollyal az arcán.

Márta néni szeretett, központi szereplője az idősotthonnak

Fotó: Klenik Sándorné archívuma

Ez van, ezt kell szeretni

Amikor arról faggatom Márta nénit, hogyan talált rá a nagy szerelem, megdöbbenésemre csak ennyit mond: sehogy!

– Tudja, szerkesztő úr, akkoriban már pólyás korban „férjhez adták/megnősítették” a gyerekeket, bizonyos megfontolások mentén előre eldöntötték a szülők, ki legyen a gyermekük házastársa, amikor felnő. Nem volt szabad párválasztás, mint a mai világban, az „ez van, ezt kell szeretni” alapelv érvényesült esetemben is. Így jutott nekem Illés, akihez 42 éven át, haláláig hűséges voltam. Mondanám, hogy áldott jó ember volt, de nem akarok hazudni, azt tiltja a tízparancsolat. A munkájából adódóan – merthogy Debrecenben dolgozott fizikai munkásként, csak hétvégente járt haza – gyakorlatilag többet éltünk külön, mint együtt. Húsz éve hunyt el, a gyerekek addigra már kirepültek a családi fészekből, egyedül maradtam.

Kikötött, majd lehorgonyzott

– Remekül elláttam magam otthon, bevásároltam, vezettem a háztartást, gondoztam a kertet, aztán jött egy baleset. Combnyaktöréssel kerültem kórházba, azután a lányom gondoskodott rólam, végül pedig itt kötöttem ki és horgonyoztam le, az idősotthonban. Nem bántam meg, nagyon jól érzem magam itt. Jó az ellátás, remek a társaság, ez tényleg a nyugalom és a szeretet szigete itt, Penészleken! Az intézmény (és a település) vezetőjét, Klenik Sándorné Marikát kisgyermekkora óta ismerem, lányomként szeretem, nagyon büszke vagyok rá, amiért ilyen sokra vitte. Szívvel-lélekkel végzi a munkáját, remélem, nagyon sokáig számíthatunk még rá – mondta Fucskó Illésné.