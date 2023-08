Harmincan vehetik igénybe az Oltalom Szeretetszolgálat új szolgáltatását a nyíregyházi Rákóczi utcán, a pszichiátriai betegek nappali ellátásával az intézménynek egy régi vágya válik valóra: az ellátottjaik közül nagyok sokan küzdenek mentális problémákkal, ám eddig nem tudtak nekik személyre szabott, az állapotuknak és az igényeiknek megfelelő ellátást biztosítani. A probléma két okra vezethető vissza: egyrészt az elmúlt években országszerte számtalan pszichiátriai intézmény szűnt meg, így nagy számban kerültek utcára pszichiátriai betegségekkel küzdők. Másrészt a hajléktalanság okozta terhek miatt sok fedél élő küzd mentális problémákkal, és a hajléktalanellátás rendszerében dolgozók a legnagyobb elhivatottságuk mellett sem tudták megfelelően ellátni őket. Ezt a két, egymással párhuzamos tendenciát az Oltalom Szeretetszolgálat már évekkel ezelőtt érzékelte, ezért 2019-ben szerették volna megnyitni a pszichiátriai betegek nappali ellátóját, és bár a befogadási kérelmük zöld utat kapott, a Covid miatt nem indíthatták el a hiánypótló szolgáltatást. Most viszont erre végre lehetőség nyílt, így keddtől működik a harminc férőhelyes intézmény a megyeszékhelyen.

Nem bélyegzik meg őket

Laborczi Géza, az intézmény vezetője a Mikor látom egeidet kezdetű zsoltárt idézte, és természetesen nem véletlenül. – Dávid király ebben az énekben feltette azt az azóta is érvényes kérdést: kicsoda az ember? Gyakorlatias válaszában azt mondta, az ember sokféle módon jelenik meg, lehet szövetséges, de lehet ellenség is. Mi, akik egy diakóniai intézményben dolgozunk, azt felelhetjük, az ember a segítségre szoruló. Jézus azt mondta, akik másokon segítenek, rajta segítenek – ez a mi dolgunk is. Bárki és bárhonnan érkezik hozzánk, annak segítő kezet kell nyújtanunk. A szeretetszolgálat keretein belül ezt többféleképpen is megtehetjük, hiszen a nappali melegedő, a népkonyha, a szenvedélybetegek nappali ellátása egyaránt a legrászorultabbakat támogatja, de nem hagyjuk magukra azokat sem, akik a belső világuk terheivel küzdenek. Mindezt pedig úgy tesszük, hogy a hozzánk fordulókat nem bélyegezzük meg: itt mindenki szégyen nélkül vállalhatja önmagát. Testi, lelki és szellemi gyógyulást kínálunk nekik, egy új esélyt a kilátástalanságba süllyedőknek. De nem akarjuk, hogy függjenek tőlünk, sőt: megmutatjuk nekik az utat ahhoz, hogy képesek legyenek a tőlünk kapott eséllyel – fogalmazott Laborczi Géza.

Óriási az igény

Az intézmény vezető-helyettese, Nagy Judit elmondta: az ellátottak hétfőtől péntekig vehetik igénybe a szolgáltatásokat: moshatnak, fürödhetnek, segítenek nekik a munkahelykeresésben, vagy abban is, hogy tarthassák a kapcsolatot a gondnokukkal. Akik alkalmasak rá, azokat bevonják a fejlesztő foglalkozásokba, sőt, védett környezetben dolgozhatnak is. A szakembertől megtudtuk: az önkormányzatnak is vannak ehhez hasonló intézményei, de azokba az ő ellátottjaik nem igazán tudnak bejutni, pedig óriási erre az igény.