Ez fokozott figyelmet igényel a gépjárművezetőktől, hiszen a suták és a bakok könnyen keresztülfuthatnak erdők és mezők mellett elvezető közutakon. Az ösztöneiktől hajtva ilyenkor figyelmetlenebbek, csökken a veszélyérzetük, nem törődnek a gépjárművekkel. Kiugrott és tovaszökkent Egy ilyen – szerencsére szerencsés kimenetelű – találkozást mesélt el szerkesztőségünknek László Pál nyíregyházi olvasónk.

– A napokban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe kellett utaznom, ahol szinte egymást érik a vadveszélyre figyelmeztető táblák. Szerencsére a kanyargós utak miatt nem lehet gyorsan hajtani, no meg az ember fél szemmel a hegyvonulatok gyönyörű látványában gyönyörködik. Délelőttöt mutatott még az óra, amikor a verőfényes napsütésben egy bokor mögül kiugrott az útra egy őzsuta.

Hála és köszönet

– Úgy öt-nyolc méterre lehetett előttem, azonnal rátettem a fékre lábam, de egy pillanatnyi megtorpanás után megijedve a járműtől, tovaszökkent, így nem kellett bevágnom a satuféket. Továbbra is a féken tartottam azonban a lábam, hogy nem követi-e a sutát egy bak is, de több vad már nem jött fel akkor az útra. Hálát adtam, köszönetet mondtam Szent Kristófnak, az utazók, vándorok védőszentjének, hogy nem féktávolságon belül lépett ki az autó elé a suta, illetve annak is, hogy nem a járműnek futott – fejezte be a sztorit olvasónk.

MML

Illusztráció: Szabó Endre (Tura)