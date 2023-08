2023. szeptember 9-én ünneplik Balkány várossá válásának tizenkilencedik évfordulóját a városi sportcentrum területén. Számos program várja az érdeklődőket, többek között a népszerűségnek örvendő Neoton Família együttes is ad koncertet, de fellép az Irie Maffia is. legerősebb dalai teremtenek igazi fesztiválhangulatot városunkban. A rendezvényt, ahogy 2004 óta mindig, ezúttal is tűzijátékkal fejeződik be.