Egész napos programsorozattal rendezik meg Nyírbátorban az Elszármazottak találkozóját. A település várossá válásának 50. évfordulóját ünnepli, s augusztus 19-én e jeles évforduló előtt is tisztelegve adják át a helyi termékeket bemutató házat. Díjmentesen lesz látogatható a városháza és a református templom tornya, a fa harangláb, illetve a Báthory Várkastély is. Az iskolák is megnyitják kapuikat, hogy az elszármazottak idegenvezetés mellett eleveníthessék fel emlékeiket. Az napot koncertekkel zárják a Szabadság téren.