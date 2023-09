Öt magyar utazhatott el a lengyelországi Chorzów városába. Előtte Jászberényben készültek a XVI. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára. Ennek során bonyolult elméleti feladatokat oldottak meg, éjszaka távcsöves megfigyeléseket gyakoroltak, amit planetáriumi és égboltismereti, illetve adatelemzési felkészüléssel egészítettek ki.

Ötvenkét ország diákjai

Jászberényben első helyen Schmercz Blanka, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium végzős diákja, másodikként Horváth Zsóka, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 11. osztályos tanulója, harmadikként pedig a 10. osztályos Elekes Dorottya (budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium) került be az olimpiai keretbe. A csapat tagja lehetett a 11. évfolyamos Vári Gergely Péter (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) és a végzős Sarkadi Sándor (nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium).

Lengyelországba a diákokat csapatvezetőik – Kovács József, az ELTE GAO tudományos főmunkatársa és Dálya Gergely, a Genti Egyetem csillagász posztdoktori kutatója –, illetve megfigyelőik, Jäger Zoltán, a Bajai Obszervatórium csillagásza és Vincze Nikolett, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati diákolimpiai projektkoordinátora kísérték el.

A nemzetközi diákolimpián ötvenkét ország képviseltette magát. A magyar delegáció számára külön érdekesség, hogy a legutóbbi, 2011-es lengyel szervezéskor még csak először vett részt, és azóta is minden évben küld csapatot. Az akkor még diákként részt vevő Dálya Gergely most csapatvezetőként, míg Jäger Zoltán megfigyelőként is megtapasztalhatta az olimpiai feladatokat.

Három forduló a döntő előtt

Magyarország színeiben indult a nyíregyházi Sarkadi Sándor.

– Már kisgyermekként is érdeklődtem a matematika és a fizika iránt. Majd lehetőségem adódott édesapámmal betekintést nyerni egy ismerősünk csillagászati bemutatójára, ahol elhatároztam, hogy majd én is szeretnék egy távcsövet. Édesanyám matematikatanár, édesapám pedig végzettsége szerint gépészmérnök – úgy gondolom, ez lehet a gyökere az én reál beállítottságomnak is – jegyezte meg Sándor.

Az Athletica Galactica Csillagászati és Asztrofizikai Verseny első három fordulójával indult a válogatás.

– A három fordulót követte a verseny döntője, ahonnan a legeredményesebben szereplő 10 diákot beválogatták a magyar csapat keretébe. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont támogatásával, felkészítő hétvégéken vettünk részt, ennek volt a lezárása a Jászberényben megszervezett egyhetes tábor, ott választották ki a diákolimpiai csapatot alkotó öt tanulót.

Vizsgálták a fénygörbét

Ezt követően Sarkadi Sándor felidézte a lengyelországi élményeit:

– A chorzówi verseny négy fordulóból állt. Az elméleti feladatsor megoldására 5 óra állt rendelkezésünkre, ahol többek között két fedési kettős csillag fénygörbéit kellett vizsgálnunk. Az észlelési fordulót nem szabad ég alatt, hanem egy sötétített csarnokban rendezték, ahol több, kijelzőn megjelenő égbolt részleteit kellett vizsgálnunk. Az adatelemzés során 2 hosszabb feladatot kellett megoldanunk 3 óra alatt. A planetáriumi fordulóban pedig az egyik feladatunk a Mars néhány pályaelemének megbecslése volt. A feladatsorokat angolul és (csapatvezetőink munkájaképpen) magyarul is megkaptuk. A megoldásainkat igyekeztünk angolul szövegezni, mint ahogy a többi ország versenyzőivel is beszélgettünk. Az egyéni eredményeit összesítették, így a magyar csapat egy ezüst- (Elekes Dorottya) és egy bronzérmet (Schmercz Blanka), valamint egy dicséretet (Horváth Zsóka) szerzett.

– A hobbi-észlelőcsillagászatot továbbra is folytatnám, a jövőben pedig szeretnék betekintést nyerni a csillagászati kutatásba. Ennek a témája még a jövő kérdése – közölte végezetül Sarkadi Sándor, akit felvettek az ELTE Természettudományi Karára, ahol fizika alapszakon folytatja a tanulmányait.

Az Athletica Galactica Csillagászati és Asztrofizikai verseny szervezői várják a csillagászat iránt érdeklődő, fizikából, matematikából és informatikából kiemelkedő diákok jelentkezését, hogy 2024 augusztusában Brazíliában is képviselhessék hazánkat a magyar csapat tagjai.

LTL