Jó idők járnak a kertvárosiakra. Nemrég újult meg a Szélsőbokori út, most pedig a Tiszavavsári út-Derkovits utca csomópont új arculatát adták át a közlekedőknek. Eközben a Belső körút-László utca lámpás kereszteződés is elkészült, tehát újabb láncszemekkel bővült a nyíregyházi fejlesztési stratégia. Erre a konkrét projektre – melynek ünnepélyes átadását hétfőn tartották – 1,068 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

– Fontos megemlíteni, hogy a pályázat megvalósításában konzorciumban együttműködött a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készülhetett el ez a beruházás, amely a tudatos közlekedésfejlesztésünk legfrissebb bizonyítéka. Már a Mező utcai csomópont is nagy előrelépés volt, a mostani átadással tovább nőhet a kertvárosiak és az áthaladók komfortérzete – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. Az alapos előkészítés után a kivitelezés 2022 novemberében kezdődött el, és szűk tíz hónap alatt végeztek a munkálatokkal.

– Történelmi jelentőséggel bír ez a beruházás a választókerületem szempontjából is – jegyezte meg dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. – Nem csak azoknak előnyös a mostani fejlesztés, akik itt laknak és hazajárnak, hanem az ipari területen dolgoznak. De nem csak a csomópont kialakítását tartom sokra, a felüljáró is megújult, ami egy közös lobbi eredménye. Biztos vagyok abban, hogy a jelzőlámpás irányítás is jól szolgálja a közlekedés biztonságosságát.