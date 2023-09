A sétálóutca hömpölygő emberfolyammá vált. A vénasszonyok nyarán zömmel a fiatalok, a családok korzóztak a Játékvárosban, melyet a 15 éves LEGO-gyár először rendezett meg, és aligha utoljára. Hatalmas sikersztoriként könyvelhetik el a szervezők ezt a szombatot, amikor a többezres gyerek- és felnőttsereg megpezsdítette a Kossuth teret és a környékét. Már a sátrak elkészítése is látványos tortúra volt, aztán megjelent a 6 méter hosszú, 3 tonnás, egymillió elemből épült legóoroszlán, ami mágnesként vonzotta az érdeklődő tekinteteket és a fotózásra is használt mobilokat. Megteltek a pihenőpadok, kígyózott a sor a lángososnál, a fagylaltosnál, a kebabosnál, a pékség is meghosszabbította a nyitva tartását. Ekkora tömegre csak a legmerészebb álmaikban számítottak.

Nem pusztán a főtér, a sétáló és a város szíve pulzált, a szabadtéri varázs mellett a Váci Mihály Kulturális Központ is kockatengeres LEGO-bázissá vált. Filmek, tárlatok, kiállított LEGO-szobrok, koncertek, játékkuckók, interaktív táncos show, látványos bűvészprodukció, káprázatos homokanimáció, színházi műsor és LEGO-robot szumóbajnokság kavalkádjában lubickolhattak a gyerekek a szüleikkel. Ráadásul az újdonság erejével ható rendezvény összes programja ingyenes és minden korosztály számára nyitott volt.

A LEGO Játékváros apropóján többek között Dánia budapesti nagykövete is Nyíregyházára látogatott. A diplomáciai siker mellett a LEGO Csoport sokat köszönhet a befogadó városnak, a település pedig hálás lehet az 1932-ben alapított, ma is egy magántulajdonban álló családi vállalatnak. A Leg GOdt szavak jelentése „Játssz jól”, ebből alakult ki a cégóriás neve. Nos, 2023. szeptember 9-én akár nevet is módosíthattak volna: „Játssz kiválóan”. A mintegy 2500 főt foglalkoztató, 2008-tól Nyíregyházán regnáló LEGO Manufacturing Kft. leányvállalatként arra lehet büszke, hogy itt készülnek például a LEGO DUPLO, a LEGO Classic és a LEGO Friends termékek. A portfóliójukba most már beilleszthetik a LEGO Játékváros programot is. Itt mindenki jól járt: azok, akik kiötlötték, azok, akik eljöttek, azok, akik haszonélvezői lehettek az emberáradatnak, vagyis az első alkalom tapasztalataira tovább lehet építeni, hogy még ettől is ragyogóbb legyen a Játékváros. Nagyon magasra tették a lécet.

Ladányi Tóth Lajos