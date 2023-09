Ahogy arról korábban lapunkban beszámoltunk, a Magyar Honvédség nemrégiben elindította új szolgálati formáját, a Lynx-programot. Az ide jelentkezők a világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére kapnak kiképzést, mindezt kiemelt bérezés mellett. Az üres legénységi beosztásokba, valamint a Pilot programban részvételre azok jelentkezhetnek, akik a szerződéses szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg három év időtartamra vállalják a szerződéses katonai szolgálatot – tájékoztatta lapunkat a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája.

Az elmúlt években óriási fejlődésen esett át a honvédség, a legmodernebb technikai eszközök mellett a katonák felszerelését is korszerűre cserélték. Az új programról és a nagy volumenű eszközbeszerzésekről Kertész József őrnaggyal, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának vezetőjével beszélgettünk podcastsorozatunkban.

Új karrierlehetőség

– A Magyar Honvédség fejlesztése rengeteg területet érint, az első körben a Gripen vadászgépek érkeztek hazánkba, de új helikopterek, Leopárd harckocsik és az új Lynxek bővítik az eszközállományt. A következő lépcsőként a lövészalegységek a korábbi BTR-ek helyett kapják meg az új Hiúzokat. Ehhez az új járműhöz egy teljesen új lövészállományra van szükség. Pályakezdő fiatalokat szeretnénk kiképezni, az érdeklődők szeptember 11-éig jelentkezhetnek a honvédség kötelékébe. Ezt követően választják ki azt a 300 szerencsést, aki Hódmezővásárhelyen megkezdheti a kiképzését. Azok jöhetnek a programba, akik rendelkeznek legalább 8 általános iskolai végzettséggel, és elsősorban férfiakat keresünk, hozzávetőleg harmincéves korig. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hölgyek és harminc évnél idősebbek ne adhatnák be a jelentkezésüket – emelte ki Kertész József őrnagy. Mint mondta, a modern technológia sok mindent megváltoztatott.

– Régen általában a kisebb növésű emberek voltak a harckocsizók, ma már viszont nincsenek magassági limitek. A többi szolgálati formához hasonlóan a büntetlen előélet és a magyarországi bejelentett lakcím alapfeltétel. A lehetőség viszont nagyon új, az ebbe a programba felvett munkavállalók 737 ezer forint bruttó jövedelmet kapnak majd. Ez vonatkozik a harci jármű vezetőjétől a toronylövészig mindenkire, ráadásul itt is érvényes a 25 év alattiak adókedvezménye. A honvédség emellett számos pluszt ad a jelentkezőknek, hiszen a kiképzés hétfőtől péntekig tart, ezért bentlakásos elhelyezést, étkezési ellátást, utazási költségtérítést is kapnak a katonák. A kiképzés a nyolchetes egységes alapkiképzéssel kezdődik, ami minden más szolgálati formára is vonatkozik, majd ezt követi a lövészfelkészítés. Ez az új program sok esetben eltér a korábbiaktól, hiszen egy új járműről van szó, ami más szemléletet is igényel – tudatta az őrnagy.

Előnye a moduláris felépítés

Napjaink haditechnikájában – legyen szó vízi, légvédelmi vagy szárazföldi hadviselésről – kiemelt szempont a multifunkcionalitás, és nincs ez másként a Lynx esetében sem. A többfunkciós jármű ugyanis jelentősen növeli majd a honvédség védelmi képességeit.

– Aki látta ezt a járművet vagy a róla készült képeket, az jól tudja, mennyire futurisztikus. Úgy érzi magát az ember, mintha egy sci-fiből lépett volna ki a gépezet, ami szakmailag is abszolút a csúcstechnikát képviseli. Megfelel a Magyar Honvédségben elkezdődött kultúraváltásnak. Fő erőssége a moduláris felépítés: kilenc lövészkatona szállítására alkalmas, de olyan fegyverzettechnikai és védelmi eszközökkel van felszerelve, amik tényleg a világ harci járműveinek legjobbjai közé emelik – mutatta be az új Lynxet Kertész József.



Az őrnagytól azt is megtudtuk, nemrégiben adták át azt a gyáregységet, ahol a Hiúzok hazai gyártása történik majd.



– Az első darabok még Németországban készülnek, ám a járművek döntő többsége itthon készül. A hazai gyártás rendkívül fontos, ez egy kiváló döntés a hazai vezetés részéről, mivel nem elég egy eszközt beszerezni, azt később üzemben is kell tartani. A szervizelés és a szükséges segédanyagok a világpiacon is beszerezhetők, ám nem ez a legköltséghatékonyabb megoldás, ráadásul így kevésbé függ majd a honvédség az egyes beszállítóktól – hangsúlyozta.

A teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.

MI

Borítókép: Az új Lynx abszolút a csúcstechnikát képviseli | Fotó: honvédség