Reformátusok százai érkeztek

Azt is elárulta, hazánk határain túlról is nagy számban érkeztek a református találkozóra, ahogy ezt teszik minden évben, csupán a pandémia idején nem volt erre lehetőség.

– Mintegy 250–300 ember jött hozzánk, és a közösségépítés mellett a szórakozásra is gondoltunk. A Református Nagytemplomban két püspök is szolgált: dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Bogdán Szabolcs János, a királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Hat esperes és rengeteg lelkész is érkezik hozzánk a határon túlról is – ismertette a programot Fülöp István. A rendezvényen átadták a Milotai Nyilas István-díjat is, melyet néhány éve Novák Katalin köztársasági elnök is megkapott.

Elismerést ért a művészet

– Az idén Homonna György festőművész, gimnáziumi tanár érdemelte ki az elismerést. Minden évben készül egy nagyon szép fali naptár az egyesületünk és az egyházmegye megbízásából, s ennek a dizájnját Homonna György tervezi meg, méghozzá minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A művészt prof. dr. Szepessy Béla, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója, grafikusművész laudálta. Homonna György munkáit számos kiállításon is megismerhette a hazai, sőt a nemzetközi közönség is, hiszen Németországban az ezredforduló előtt mutatkozhatott be egy tárlattal. Számos díj, emlékplakett birtokosa.

Meg kell szólítani a fiatalokat!

A találkozón a Szolgálat zenekar fellépése különleges zenei élményt kínált minden résztvevőnek. – Egyházi zenét játszanak, ám nem a hagyományos formában, hiszen mai hangszerekkel szólaltatják meg a műveket, amik korosztálytól függetlenül mindenkinek szólnak. A színpadon Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke ünnepi gondolatait hallhatta a közönség. Emellett hagyományőrző programok, délután pedig Pintér Béla-koncert várta az érdeklődőket. Róla is elmondható ugyanaz, ami a Szolgálat zenekarról. A fiatalokat is képes megszólítani, ami ma nehéz feladata az egyházaknak. Sokat változott a világ, ám az alapvető értékek állandóak – hangsúlyozta az elnök. Kiemelte azt is, minden felekezet rájött arra, hogy a jövőt építeni kell, és mind a katolikus, mind a protestáns felekezetek jól teszik, ha nyitnak a fiatalok felé.