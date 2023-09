Az idén is változatos programok és különleges, hagyományos ízek várják a Tirpák Fesztiválra kilátogatókat Nyíregyházán, a Kossuth téren. A rendezvény szeptember 15-e és 17-e között repíti el a népi ételek világába az érdeklődőket, s szombaton is rengetegen voltak kíváncsiak a színes program- és ételkínálatra. Bár a helyi gasztronómiát leginkább a savanyú-sós alapanyagok jellemzik, és javarészt burgonyából, kukoricából, káposztából, különféle füstölt húsokból, továbbá almából, dióból és szilvából készülnek az ételek, Nyíregyháza testvérvárosai is elhozták a maguk ízeit. A nagykaposi és gorlicei fogásokban mi is elmerültünk a két település standjánál pedig beavattak minket abba, miért érdemes a vármegyei fogásokon túl valami merőben mást is megkóstolni.