Csengerben is örülnek a kellemes, napsütéses időjárásnak. Így van ezzel Evelin és Bettina is, akik kolléganők, s a nap elején egymástól teljesen függetlenül választottak hasonló stílusú ruhadarabokat, ünnepelve ezzel is a „szeptemberi nyarat”.

Fotó: Kákos Dávid