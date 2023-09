A versenyzőket Nyíregyháza vezetése nevében Szenti Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte, majd többek között a következőket mondta:

- Első hallásra, amikor az ember azt hallja, hogy sírásó verseny, megrökönyödik és csodálkozik. De amikor ma reggel ide megérkeztem, jó volt látni, hogy milyen szervezett, milyen rendezett ez a verseny. Olyan szervezett és rendezett, mint ahogy a kegyeleti társaságok a munkájukat végzik a hétköznapokban. Házigazdaként nem indulhatott az idén hetven esztendős Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Temetkezési Kft. csapata, de szívből gratulálok Pénzes Tibor Csaba igazgatónak és munkatársainak a verseny előkészítéséért és megrendezéséért. Kívánok olyan felszabadult és jó versenyt, ami a hétköznapokból kiragadja önöket, hiszen amikor a kegyeleti társaságok szolgálatára gondolok, akkor nekem három fontos dolog jut az eszembe: a precizitás, az empátia és a fizikai munka, amit önök végeznek nyáron, télen, fagyban, hóban esőben.

Fotó: M. Magyar László

Varga József, a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének elnöke ismertette azt a három feladatot, ami a versenyzőkre várt. Először egy meghatározott méretű sírgödröt kellett készíteniük a részvevőknek, erre két órájuk volt. A zsűri az első három helyezettet jutalmazta. Ezt a versenyt a hantolás követte, vagyis a kiásott földet kellett sírhalommá formázni. A legszebben dolgozó csapat különdíjat vehetett át.

Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. igazgatója harmadik feladatként még egy meglepetés számot is tartogatott a csapatoknak: a kész sírhantokat árvácskákkal kellett beültetni. A legszebben elvégzett munka itt is különdíjat ért.

Az eredményhirdetés után kértük arra Pénzes Tibort, értékelje a rendezvényt.

- Bár a nyíregyházi kollégák versenyen kívül indultak, összesen 17 csapat mutatta meg a tudását. A tizennyolcadik csapat is eljött szurkolni, de egy friss sérülés miatt már nem vállalták a versenyzést. A csapatok becsületesen küzdöttek egymással, s megküzdöttek a földdel is. A gyorsaság mellett fontos volt a precizitás is, s bizony néha megakadt a sírgödörbe leengedett kaloda zsűrizéskor. Lehet, hogy a zsűri szigorúnak bizonyult, de a kaloda tényszerűen megmutatta, ha valamelyik csapat nem pontosan dolgozott. Összességében úgy érzem, jól sikerült a rendezvényünk. Nem gondoltam volna, hogy a versenyzők mellett lakossági érdeklődés is lesz, több csapatot szurkolók kísértek el, tulajdonképpen minden korosztály képviseltette magát rendezvényünkön. A kft. ebben az évben ünnepli megalakulásának hetvenedik évfordulóját, s a jubileumon a koronát ennek a versenynek a megrendezése jelentette a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesület felkérésére. Sajnos, házigazdaként a munkatársaim versenyen kívül mutathatták meg tudásukat egy kis markológéppel, de remélem, jövőre már mi is indítunk majd csapatot. A különböző vármegyékben dolgozó kollégák az egyesület elnökével együtt elismerően nyilatkoztak a rendezvényünkről – mondta Pénzes Tibor.

M. Magyar László

A győztesek és a különdíjasok

Fotó: M. Magyar László