Dr. Szűcs Attila a munkatársai és a betegek nevében is köszöntet mondott az adományért és emlékeztetett rá, a legmodernebb gép sem működhet, nem használható a gyógyítás érdekében, ha nincs mellette a jól felkészült szakorvos, aki a felvételeket, adatokat kielemzi, értékeli, majd ennek alapján a pontos diagnózist felállítva elkezdődhet a megfelelő terápia, kezelés.

A kardiológiai osztályon ambulánsan mintegy 10 ezer beteget látnak el, míg 4 évvel ezelőtt 1500 volt az egy év alatt elvégzett szívkatéterezések száma, mára ez csaknem 2000, s mintegy 4000 azok száma, akik fekvőbetegként kapnak ellátást az osztályon – szembesített a tényekkel dr. Kőszegi Zsolt. Az osztályvezető főorvos elmondta, sajnos az országos átlagtól jelenleg is magasabb Szabolcs-Szatmár-Beregben a szív- és érrendszeri betegek száma.

Katéterezés éjjel-nappal

– A modern eszközöknek és gépeknek köszönhetően több beteget tudunk a betegség korai szakaszában diagnosztizálni, ez pedig a gyógyulási esélyeket is jelentősen növeli – mondta az osztályvezető főorvos, aki kiemelte: a hazai infarktus-ellátási hálózat világviszonylatban is kiemelkedő. – A szívkatéteres laborunk a hét hét napján napi 24 órában tudja fogadni az akut infarktusos betegeket és az ér megnyitásával a betegség halálozási arányát a felére tudjuk csökkenteni, s a további életminőség is javul – utalt a szívkatéterezés nélkülözhetetlenségére dr. Kőszegi Zsolt, aki természetesen a Holter EKG-készüléket is bemutatta.

A szívünk elektromos jeleit rögzíti

A Holter-monitort egy amerikai fizikus, Holter laboratóriumában az 1950-es évektől kezdték fejleszteni, innen tudjuk, hogy 1969-ben az Apollo-11 leszállásakor Neil Armstrong szívfrekvenciája 150 volt – tett rövid időutazást dr. Kőszegi Zsolt. – Azóta a kardiológiai rutin részévé vált a Holter EKG, s nagyon fontos használnunk elsősorban az ambuláns betegek ellátásában. A kivizsgálások során arra szolgál ez a készülék, hogy ne csak a hagyományos EKG néhány másodperces képét láthassuk, ami egy rutinvizsgálaton készül, hanem egy hosszabb idejű szívregisztrátum álljon a rendelkezésünkre. Ez a készülék 24 órán át tudja rögzíteni az adatokat, s azok a ritmuszavarok, ami korábban nem volt látható, már felfedezhető. Ezek olyan ritmuszavarok, amelyek kezelése nagyon fontos, s azok a szövődményeit, például a szív eredetű stroke-ot kivédhessük. A készülék ugyanis kimutatja a rejtett pitvarfibrilláció is, ami miatt véralvadásgátló kezelés szükséges, s így az agyi történés is kivédhető és a speciális kardiológiai kezelést is ez alapján tudjuk beállítani – részletezte az osztályvezető főorvos, aki a két felvevőegységes gépről azt mondta, nagyon sok ilyenre van szüksége a kardiológiának.