A kellemes őszi napokat még kihasználva úgy döntött a kocsordi Iskola-tó üzemeltetője, Bihari János, hogy a szeptember utolsó szombati napján, vagyis szeptember 30-án 9 órától horgászversenyt rendez általános iskolás diákoknak. A megmérettetésre az intézmények háromtagú csapatait várják.

Értékes nyeremények

Egy iskola csak egy csapatot nevezhet. A versenyen indulhatnak alsó és felső tagozatos diákok is. Az első 3 helyezett csapat értékes nyereményeket vihet haza, illetve az iskolájának is jut vándorserleg. A többi résztvevő sem fog üres kézzel távozni, mindenki kap majd ajándékot.

A résztvevőknek és a kísérőknek, a családtagoknak érdemes egész napra készülniük, ugyanis verseny után ugrálóvár, íjászbemutató, ügyességi verseny is vár a fiatalokra.

A darabszám számít

A nevezés ingyenes. Horgászni egy bottal lehet, ami gyűrűzetlen, az úszós készség szakáll nélküli horoggal legyen felszerelve. A versenyen a kifogott halak darabszáma számít, és nem a súly. A gyülekező 7.30-tól lesz Kocsordon az Iskola-tónál (Szent István utca 83. sz.).

Az érdeklődők a közösségi médiában vagy telefonon jelentkezhetnek, illetve kérhetnek bővebb információt: https://www.facebook.com/iskolatokocsord, 06-30/945-2766.