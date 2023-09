Mint ismert, nem hosszabbította meg az Európai Bizottság az Ukrajnából érkező gabonára és olajos magvakra korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket. A brüsszeli döntéssel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) sem ért egyet, az importtilalom feloldása ugyanis tovább súlyosbíthatja a gabonapiacon kialakult válságot.

Az érdekképviseletek üdvözlik, hogy a magyar kormány nemzeti hatáskörben meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. A tervek szerint ugyanis a korábbi négy helyett 24 termékkategóriára vonatkozik majd a tilalom.

A gazdatüntetésen mezőgazdászok százai emelték fel hangjukat a döntés ellen, mely egyrészt ellehetetleníti őket, másrészt súlyos egészségügyi kockázatokat is rejthet az ukrán gabona, ami egyáltalán nem felel meg az EU-s élelmiszer-biztonsági szabályoknak.

Más országok is érzik

A demonstráción a szakma számos képviselője felszólalt, és összefogásra kérte a gazdákat.

Voltak, akik az éjszaka közepén indultak el a Dunántúlról, hogy jelen lehessenek a tüntetésen.

Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke a rendezvényen kiemelte: a kormány döntését erősítik, hiszen elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió a hazai gazdálkodók megélhetését veszélyeztesse.

– Az ukrán gabona behozatala ellen nem léptek fel az EU döntéshozói, ráadásul a műtrágyák és a növényvédő szerek drasztikus drágulása után még a megcsappant bevételektől is elesnek a gazdák. A mostani döntés hátrányát nem csupán mi, magyarok, hanem más országok is érzik, és nem engedhetjük meg azt, hogy az elhibázott döntések miatt bárkinek is meg kelljen válnia a földjétől – hangsúlyozta a vármegyei elnök.

– Betelt a pohár, mi pedig keserűséggel. Az aszály okozta károk után az idén már bizakodóak voltunk. Az időjárással megbékélünk, ám úgy tűnik, ha nincs természeti probléma, akkor dilettáns politikusok generálják a rosszat – ezt már Győrffy Balázs, a NAK elnöke mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: az input anyagok árának drasztikus emelkedése sem magától történt.

– Ez nem egy piaci folyamat volt, a buta döntések vezettek idáig, ahogy ahhoz is, hogy beengedjék az ukrán mezőgazdaság ellenőrizetlen terményeit, „nehogy éhen halljanak Afrikában.” Mára világossá vált, hogy mindez csak ürügy volt, ráadásul ezeket a terményeket olyan gigagazdaságok állítják elő Ukrajnában, melyek javarészt nem is ott vannak bejegyezve. Visszaéltek a jó szándékkal, sokan segíteni akartak az országon, ma pedig itt állunk a jó minőségű és szinte eladhatatlan gabonánkkal. Tele vannak a magtárak gabonával, miközben a nyakunkon van a kukorica – így nem lehet aratni – hívta fel a figyelmet az elnök.

Súlyos kockázatot rejt

Azt már régóta hangsúlyozzák a szakemberek, hogy az ukrán termények súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthetnek, és hogy pontosan miért, arról Petőházi Tamástól, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnökétől kaptunk információkat.

Mint mondta, válságban van a hazai gabonaágazat.

– Az ukrán termények nem felelnek meg az EU-s élelmiszer-biztonsági követelményeknek. Olyan vegyszereket alkalmaznak, amiket hazánkban évtizedekkel ezelőtt betiltottak, ezekre az itteni fiatalok már nem emlékeznek, olyan régóta tiltólistán vannak. A családjainkat és az unió lakosságát is védjük azzal, ha gátat szabunk az ukrán gabona beáramlásának. Az embereknek joguk van tudni, mi áll az olcsóság mögött. Kötelességünk tájékoztatni az embereket erről a plusz veszélyforrásról – húzta alá a GOSZ elnöke, aki szerint a háború utáni időkre is gondolni kell, és olyan szabályrendszert kidolgozni, mely pontosan meghatározza, hogyan érkezhetnek be áruk a EU területén kívülről.

A tüntetésen jelen volt Jakab István, a MAGOSZ elnöke is, aki születésnapján is rendkívül fontosnak érezte, hogy szóljon a hazai gazdákhoz. Mint mondta, nem hitte volna, hogy napjainkban is a hazánkért kell tárgyalniuk, méghozzá nem egy kormánnyal, hanem az uniós döntéshozókkal szemben.

„Utaztatják” az árut

– Három évtizede tisztességesen és szakmai alapon tárgyalunk, ezt várnánk el a EU-tól is, ám eddig csak légből kapott ötleteket kaptunk. Több ország képviselőjével is tárgyaltam már, most mind csodálkoznak, várják a csodát. Nem a csodára kell várni, hiszen azt várják el tőlünk, hogy egy 42 millió hektáros termőterülettel versenyezzünk, ami ráadásul külföldi nagytőkések kezében van – hangsúlyozta a MAGOSZ elnöke. Ő is kitért az élelmiszer-biztonsági kockázatra, hiszen a MAGOSZ szakemberei 20, az EU-ban tiltott hatóanyagot azonosítottak az ukrán gabonában.

– Nekünk előírják, hogyan gazdálkodjunk, miközben ők korlátozás nélkül műtrágyázhatnak, és ki tudja, mivel permetezhetnek. A határokat már lezárták az ukrán gabona előtt, ám a tranzitot nem tilthatja meg Magyarország. Nyitott szemmel kell járnunk, mivel a tudomásunkra jutott, hogy „utaztatják” az árut: belép hazánkba az ukrán kamion, majd egy másik országba megy, ahonnan uniós áruként visszaküldik a silány terményt a magyar piacra.