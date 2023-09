A nyíregyházi hivatásos tűzoltók is várták az érdeklődőket a Nagy Imre téri rendezvényen. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is élménydús, izgalmas nap volt: fel-, beülhettek az egyik nyíregyházi tűzoltószerre, megnézhették a tűzoltások és műszaki mentések alkalmával használat eszközöket, valamint tűzvédelmi alapismereteiket is bővíthették.

Fotó: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy