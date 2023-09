Megújul a Mátészalka belvárosában működő, a helyiek által csak „kispiacnak” nevezett terület, mely ezentúl egy három oldalról zárt csarnokban várja majd a helyi termelőket és a vásárlókat. Szerda délután bokrétaünnepséget rendeztek a munkaterületen, a beruházás ugyanis elérte a legmagasabb pontját. A fejlesztésnek köszönhetően a piactér infrastrukturális helyzete javul, a meglévő piaci környezet megújul, hozzájárulva ezzel a település, közvetetten pedig a régió gazdasági fejlődéséhez. A bokrétaünnepségen részt vett Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője és dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna, a város alpolgármestere is. Mátészalka önkormányzata közel 565 millió forint támogatást kapott a belvárosi piac megvalósításához, aminek részeként új üzlethelyiségeket is kialakítanak a szakemberek, ahogy az akadálymentesítés is megtörténik.