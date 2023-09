Fittmóka néven építette a karrierjét évek óta, óvodáskorú gyermekektől időskorúakig rendszeresen tartott tornákat. Meggyőződése volt, hogy az egészségünket mozgással és tudatos táplálkozással 100 évig is megőrizhetjük. A Naphire.hu információi szerint Kozma Zsuzsi hétfőn az életét vesztette, egy szelfit követően csúszott meg egy sziklán, majd a mélybe zuhant.

A kisvárdai születésű, de évek óta Budapesten élő Zsuzsi halálhírét egy közeli ismerőse a közösségi oldalán megerősítette. A bejegyzése alá százával érkeznek az együttérző részvétnyilvánítások, láthatóan többen is értetlenül állnak a tragikus hír előtt, ami váratlanul érte őket.

A közösségi oldalán most is látható bejegyzés szerint Kozma Zsuzsanna részt vett 2019 júniusában a Michelin Bringafesztiválon is, ahol egy közös fényképen látható a cég akkori ügyvezetőjével, dr. Nemes Attilával. A bejegyzés szerint Kozma Zsuzsanna egy jó hangulatú tornát tartott a nyíregyházi családoknak.

A Nyírbátorban kézilabdázó Albecz Bence korábbról ismerte a Jordániában tragikus körülmények közt elhunyt, kisvárdai származású hölgyet.