Az IPOSZ javaslatára megítélt állami kitüntetést az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára adta át Bagaméri Árpádnak augusztus 18-án Budapesten. Az ünnepélyes eseményen Németh László, az IPOSZ elnöke is gratulált a nyírbogáti rádió-, tv-műszerész végzettségű, 74 esztendős egyéni vállalkozó Bagaméri Árpádnak a kitüntetéséhez.

Bagaméri Árpád Nyírbogáton született 1948-ban, s itt járta ki az általános iskolát, majd a nyírbátori Báthory István gimnáziumban érettségizett. Ezt követően rádió-TV műszerésznek tanult Budapesten. A fővárosban megszerzett, már akkoriban is keresett szakmai tudásának birtokában 1969-től kisiparosként javította Nyírbogát és a környező települések televízióit, no meg minden mást is:

- Ha valakinél megjavítottam az akkoriban még elektron csövekkel szerelt TV-t, de még volt másféle elromlott elektromos készüléke is, úgy éreztem, nem tehetem meg, hogy ne hozzam azt is rendbe. A szórakoztató elektronikai szakma fejlődése gyorsvonati sebességgel száguldott: az elektroncsöveseket követték a tranzisztoros, az integrált áramkörös, majd a modulos készülékek. Csak folyamatos gyári képzésekkel lehetett az újdonságokat követni. Nagy ugrás volt a színes tévék megjelenése, vele párhuzamosan pedig a videómagnók elterjedése - idézi fel a pályafutása első időszakát Bagaméri Árpád, azt is hozzátéve, hogy egyre inkább érezte, bármennyire is szereti szakmáját, segítség nélkül nehezen fog így menni. Ezért irányította az őt követni akaró fiát háztartási gépszerelői pályára, ami jó döntésnek bizonyult. Az apa és fia együtt, már sikerrel állta a versenyt a terjeszkedő állami vállalattal.

Bagaméri Árpád pesti tanuló éveinek köszönhetően jól ismerte a fővárosban a legkedvezőbb alkatrészbeszerző- helyeket, s erre az "extra" tudására alapozva érdemes volt elindítani 1987-ben a családi vállalkozást, amelyben az apa a nyírbogáti-, fia pedig a menet közben megnyitott mátészalkai elektronikai felszerelés boltot működteti.

- Ma már a munkánknak csupán huszadát teszi ki a javítás, a tevékenységi körünk döntő többségét főként az átjátszó kábelek, hangszórók, távirányítók, autórádiók kereskedelme adja - enged bepillantást a családi vállalkozás szerkezetébe az alapító.

A kisvállalkozó Bagaméri Árpád az ,,Aranykoszorús mester" címet kiérdemlő szakmai munkája mellett 1986 óta társadalmi munkában végzi a Nyírbátori Általános Ipartestület elnöki teendőit. A nyírbogátiak elismerésének köszönhetően 1990-ben önkormányzati képviselőnek választották, a testület pénzügyi bizottságának elnöki tisztét is betöltötte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ipartestületek Kisvállalkozások Szövetsége feloszlásáig odaadóan ellátta a felügyelő bizottság elnöki feladatait. Szakmai és társadalmi tevékenysége követendő példa iparos társainak, kitartó erőfeszítésének eredménye, hogy kis létszámmal is működik a Nyírbátori Ipartestület.

A Nyírbogát Nagyközségéért Emlékérem-díjat 2014-ben vehette át az időközben városi rangot kapott Nyírbogát érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért.

A fél évszázadon át végzett közösségi munkáját számos elismeréssel honorálták. A most Magyar Bronz Érdemkeresztre fölterjesztő IPOSZ elnöksége 2019-ben az 50 éves Kisipari - Vállalkozói tevékenységet elismerő oklevéllel és gyémántgyűrűvel köszöntötte Bagaméri Árpádot, akinek két gyermeke és három unokája van.

Amint mondja, nem fáradt el: "Amit az ember szeret csinálni, az soha nem lesz teher a számára!"