– A civilek életében a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) most a legaktuálisabb, hiszen október 2-án jelenik meg, s egy hónap áll rendelkezésre, hogy a szabolcs-szatmár-beregi civil szervezetek is beadják a pályázatukat – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Kiss András. A vármegyei civil közösségi szolgáltató központot működtető Hierotheosz Egyesület elnöke kiemelte: a tavalyi keretösszeg tovább bővült, most már mintegy 14 milliárd forint áll a civilek rendelkezésére. Az összevont pályázatok november 2-áig nyújthatók be, működési és szakmai programok támogatására van lehetőség.

Segítség a szervezeteknek

Az egyszerűsített pályázatok beadási határideje november 16-a. Egy szervezet egy évben egy pályázatot adhat be, ez alól kivételt jelent, ha a civil szervezetnek határon túli partnere is van, akkor csak az összevont kiíráson pályázhat támogatásra, de kettőt nyújthat be.

Kiss András emlékeztetett rá, hogy a Városi Civil Alap (VCA) támogatásaira szeptember 1-jétől október 2-áig adhatók be pályázatok. Itt öt kategóriában pályázhatnak a szervezetek: ingatlanberuházásra vagy -felújításra, gépjárműbeszerzésre, eszközvásárlásra, programszervezésre, illetve működési és kommunikációs tevékenység támogatására. Kiss András kifejtette: a veszélyek korában, amikor energiaválság, szomszédos országban dúló háború miatti infláció nehezíti a mindennapokat, fontos, hogy a civilek is kapjanak segítséget a nehézebb időszakok átvészeléséhez. A civil szervezetek legfeljebb 4,5 millió forint támogatást nyerhetnek el, csak működési pályázat benyújtásánál ez az összeg maximum három millió forint.

Sikeres civil véradás

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nagyon sok jó pályázat születik, a falusi, városi civil alapból, valamint a NEA forrásaiból az idén több mint kétmilliárd forint érkezett a civil szervezeteinkhez – értékelt Kiss András, aki megjegyezte: a 2024-es kiírás kifizetései jövő áprilisban kezdődnek majd. Éppen ezért, minden a feltételeknek és kiírásnak megfelelő szervezet arra biztat, pályázzanak. – Hasznos, nagyon jó és értékes munkát végeznek a civiljeink. Évről évre egyre sikeresebbek, és számos területen támogatják az önkormányzatok munkáját – hangsúlyozta az elnök. Majd az idei, immár a 8. Civil Véradásra visszautalva mondott köszöntetet azért, hogy az idén két helyszínen, Mátészalkán és Nyíregyházán több mint 120-an adtak vért. Átlépték a bűvös 100-as létszámot.

– Jövőre is lesz civil véradás, s a reményeink szerint már három helyszínen fogadhatjuk majd a véradókat, akik a legértékesebb adománnyal ajándékozzák meg embertársaikat – tette hozzá Kiss András.