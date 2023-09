Szeretnénk méltóképpen megemlékezni a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom felszentelésének 237-ik évfordulójáról, valamint a 270 éve, gróf Károlyi Ferenc által szervezett tót ajkú tirpákok betelepítéséről. Hiszen, a nehéz körülmények ellenére is megtartották vallásukat és szorgalmas, lelkiismeretes munkájuknak is köszönhetően, a letelepedésük után hamarosan kőtemplomot építettek. Ennek, a hitében erős közösségnek is köszönhető az, hogy Nyíregyháza olyan nagyfokú fejlődésnek indulhatott, melynek eredményeként – később – Szabolcs Vármegye székhelyéve lett.

Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy azoknak, akiknek nyíregyházi evangélikus ősei vannak, csatlakozzanak a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és közösségünk, a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület (HÉTCSE) kezdeményezéséhez. Tekintsünk vissza a múltba és legyünk büszkék őseinkre, ezért arra kérünk benneteket, hogy kerüljön minél több családfa, családtörténet a kiállításra. Emlékezzünk, mutassuk be együtt, akikre igazán büszkék lehetünk! Akik szívesen közzétennék családfájukat, azok további egyeztetés céljából vegyék fel a kapcsolatot Belyus Beáta, levéltárossal az alábbi elérhetőségeken: email cím: nyí[email protected], vagy a +36-20/368-9935 telefonszámon. A tervek szerint a kiállítással egybekötött megemlékezés 2023. október 21-én lesz a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban – tájékoztatta szerkesztőségünket Nagy István, az egyesület elnöke.