A múlt hét péntek éjjel a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg Marokkót, a legfrissebb adatok szerint az áldozatok száma elérte a 2700-at. A rengés epicentruma Marrákestől mintegy 70 kilométerre, az Atlasz-hegységben volt. A helyszínre utazott a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata is, akik több tonnányi adománnyal segítik a helyieket. A jelenlegi helyzetről Dobis-Lucski Zsófia, a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője számolt be lapunknak.

A legfrissebb információk szerint az áldozatok száma már elérte a 2700-at. A földmozgás a helyszíni információk szerint Marrákes városát nem érintette súlyosan, ám az Atlasz-hegységben lévő kisebb és nehezen megközelíthető falvakat szinte teljesen elpusztította. A katasztrófa után a helyi hatóságok meglepő módon nem kértek külföldi támogatást a túlélők és az áldozatok felkutatásához, ám számos ország – köztük hazánk – humanitárius segítségét elfogadják.

A helyszínre utazott a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) csapata is, akik több tonnányi adománnyal segítik a helyieket. A katasztrófa sújtotta terület jelenlegi helyzetéről Dobis-Lucski Zsófia, a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője számolt be lapunknak.

Nem mernek visszatérni a házaikba

Elmondta, a szeretetszolgálat csapatának beszámolói alapján más volt a látvány, mint a februári törökországi földrengésnél.

– Marrákes városának olyan épen maradt részeit is látták, ahol mintha nem is lett volna földrengés, ugyanakkor a belváros felé haladva már megrongált épületek és leszakadt vezetékek árulkodtak a katasztrófáról. Rendkívül szomorú volt látni az emberek félelmét, akik az esetleges utórengések miatt nem mernek visszatérni az otthonaikba.

Többen vannak, akik szombat óta inkább a köztereken, parkokban töltik az éjszakát, mert attól tartanak, hogy egy újabb rengés miatt a házuk rájuk dőlhet.

Mindez társadalmi rétegtől függetlenül tapasztalható, bár a kollégáink vasárnap éjszaka óta nem tapasztaltak utórengéseket. A pénteki nagy rengés után közvetlenül még voltak utórengések, ám azóta nem. Valószínűleg pár napnak még el kell telni, mire az emberek vissza mernek térni az otthonaikba – osztotta meg velünk a segítők első tapasztalatait a kommunikációs vezető.

Készenlétben állnak a csapatok

Dobis-Lucski Zsófiától azt is megtudtuk, bár a helyi hatóságok nem kértek segítséget a romok alatt rekedt emberek felkutatásához, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentői 24 órás készenlétben állnak, és amennyiben a helyiek kérik, azonnal útnak indulnak.

A Magyar Református Szeretetszolgálat vasárnap óta segíti a helyieket

Forrás: MRSZ

– A kollégák indulása előtt is egyeztettünk a helyi hatóságokkal, és akkor is azt mondták, hogy humanitárius segítségre van szükség. Elsősorban azon túlélőket kell támogatnunk, akik fedél nélkül maradtak, és akár az életük is veszélyben lehet. Azonban a kutató-mentőink készenlétét fenntartjuk, és amennyiben szükség lenne kutyás keresésre, esetleg támogatásra a romok eltakarításában, azonnal elindulnak. A kiérkezés után, hétfőn is egyeztettek a hatóságokkal, akiknek nem változott az álláspontja – tette hozzá a kommunikációs vezető, majd kiemelte: a földrengés epicentruma Marrákestől mintegy 70 kilométerre, az Atlasz-hegységben volt.

Megsérült az ivóvízhálózat

– Az ott lévő kisebb településeken sok család élt, vályogból, kőből és egyéb egyéb egyszerű anyagokból készült házakban, melyek a rengés következtében lakhatatlanná váltak. Őket felkeresték a kollégáink, és ivóvízzel és élelemmel segítették a jelenleg sátrakban lakó családokat. Mindent helyben szereznek be a segítőink, és naponta több utat is megtesznek a városból a hegyekbe, hogy a lehető legtöbb emberhez eljussanak. Minderre óriási szükség van, hiszen a földmozgás miatt az ivóvízhálózat is megsérült, és az átmeneti óvóhelyeken, sok kisgyermekkel lévő családok másképp nem jutnának ivóvízhez és élelemhez – hívta fel a figyelmet Dobis-Lucski Zsófia.

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai a helyieknek szánt több tonnányi adományt a marokkói üzletekben szerzik be, ám egy katasztrófa után gyakori jelenség a felhalmozás és a pánikvásárlás, ami később áruhiányhoz vezethet.

A kommunikációs vezető kérdésünkre elmondta, folyamatosan nyomon követik a helyzetet, egyelőre nem kell ilyesmitől tartani, és azért döntöttek az élelmiszer helyi beszerzése mellett, hogy minél gyorsabban eljuthasson a segítség a túlélőkhöz.

Mindent törmelék borít a nagy erejű földrengés következtében

Forrás: AFP

– Több tonnányi konzerv, ivóvíz és egyéb adomány elszállítása Marokkóba óriási logisztikai feladat, ami miatt napokat csúszhatott volna a segítségnyújtás. Ugyanakkor itthon is adománygyűjtésbe kezdtünk, mivel hosszabb távon ez a módszer nem fenntartható. Amennyiben a kinti források elapadnak, itthonról szállítunk majd élelmiszert. Ennek megtervezése folyamatban van, és akkor pontosítjuk a további intézkedéseket, ha a kollégák hazatértek Marokkóból – tudatta Dobis-Lucski Zsófia.

MI