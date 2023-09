A Bessenyei Társaság csütörtöki rendezvényén a Hittudományi Főiskola könyvtárában -a Doktornő lírával - című esten dr. Olajos Judit doktornő mutatkozott be, aki amellett, hogy a legsúlyosabb betegek gyógyítója, közismert egészségvédő, haikukat is ír. Sokoldalú munkásságáról Kührner Évával beszélgetve az is kiderült, hogy a két fő irány úgy találkozott, hogy a doktornő kutatni kezdte azokat a földrajzi pontokat, ahol az emberek nagyon sokáig egészségben élnek, így jutott el a japán életmódhoz, és kultúrához. Saját web felületén egészségvédelmi tanácsokat és hangoskönyvet is ingyenesen tesz közzé.