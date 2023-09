Az osztályteremben Kalocsai Erika és László Eszter osztályfőnökök fogadták a gyerekeket.

– Harmincan leszünk az 1/b. osztályban, és mi vagyunk a „bébi baglyok”. Ha már szépen olvasunk, számolunk és írunk, akkor „bölcs baglyokká” válunk. Néhány elsőst már ismerek az iskolacsalogató rendezvényekről – mondta lapunknak az új elsősökkel és a szüleikkel zsúfolt tanteremben Kalocsai Erika, akinek akadt dolga bőven: nem egy gyereknél törött el a mécses, így a tanító nénik részéről szükség volt egy-két bátorító szóra. Miután megnyugodtak a kedélyek, Erika néni elkiáltotta magát: kettesével sorakozó! Az apróságok szót fogadtak, majd közösen átsétáltak a tantermükből a tornaterembe, ahol nyolc óra után pár perccel elkezdődött az évnyitó ünnepség – természetesen az elsősök szüleinek vigyázó tekintette mellett.

– Minden rendben? Nem izgulsz? – kérdeztük még a tornaterembe menet Csengét, aki Erika néni kezét szorongatva, a sor elején sétált. – Nem – jött a rövid, de határozott válasz.

– Varázslatos év lesz az idei, hiszen minden nap tanulni fogtok valami újat. A tanító nénik legnagyobb vágya, hogy megtanuljatok írni, olvasni és számolni is – köszöntötte az új elsősöket Horváthné Reményi Lívia tagintézményvezető-helyettes.

– Sok meglepetéssel és élménydús programokkal készülünk az idei tanévben – ezt már az tanévnyitó ünnepség (melyet versek, dalok és néptáncfellépés is színesített)után mondta lapunknak a Kertvárosi Általános Iskola intézményvezetője. Gyula Szabolcs kiemelte, újabb sportággal bővül náluk a paletta, így ettől a tanévtől a szivacskézilabda, a foci, a tollaslabda, a kungfu, a jóga, a torna, a sakk és a néptánc mellett helyet kap a gyerekfitness, illetve a lány és a fiú kosárlabda is. Hozzátette, az idén is szerveznek angol nyelvvizsgára felkészítő szakköröket. – Egy rendkívül lendületes, fiatal tantestület neveli, oktatja szeretettel, türelemmel kertvárosi diákjainkat. Abban a manapság egyedülállónak tekinthető helyzetben vagyunk, hogy tizenegy férfi pedagógussal rendelkezünk a sajnos kissé elnőiesedett pályánkon. A szakmaiság mellett számunkra nagyon fontos, hogy gyermekeinket rendezett, szemet gyönyörködtető virágos környezet, a szép tantermek, modern taneszközök fogadják ebben a tanévben is – mondta Gyula Szabolcs, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője.