Sok szenvedést, veszteséget, de csodálatos gyógyulásokat is látott kórházlelkészként Závodny Mária, aki több mint két évtizeden át fáradhatatlanul, empátiával és hozzáértéssel végezte kórházlelkészi szolgálatát a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. Lelki gondozó munkájából – mely egyszerre jelentett pszichés és spirituális támogatást, gyógyító jelenlétet a krízishelyzetekben – nemcsak a betegek meríthettek erőt, hanem a családtagjaik és a kórházi dolgozók is. Závodny Mária kimagasló tevékenységét Nyíregyháza közgyűlése Inczédy György-életműdíjjal jutalmazta. Kedves igéje: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (I. Sámuel 16:7).

A célt keressük!

– A legtöbb ember azt hiszi, hogy lelkészcsaládból kerülnek ki a lelkipásztorok, a mi családunkban nem volt lelkész, azonban a vallás és az istenkapcsolat gyerekkorom óta körülölelt engem. Érdekes, hogy egy-egy családban valamiért mindig a második generációhoz kerül közelebb a spiritualitás, énelőttem a nagymamám hite szolgált példaként, aki élete során óriási megpróbáltatásokat állt ki, s mindig úgy tartotta: az Úr jóra viszi majd a dolgokat. Aztán amikor megismertem Molnár Mária mártírhalált halt református diakonissza történetét, az ő egyénisége, csodálatra méltó bátorsága erősítette meg bennem, hogy sokak felé eljuttassam Isten üzenetét. Molnár Mária több mint 14 éven át tanított és gyógyított Pápua Új-Guineában, ahol a II. világháborúban a japánok megölték, mert azt hitték róla, hogy kém. Bátorsága és kitartása nélkül nem segíthetett volna annyi emberen a pápuák földjén – mesélte el a misszionáriusnő történetét Závodny Mária, akinek kórházlelkészi munkájához hitre és kitartásra szintúgy szüksége volt.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen teológiát tanult, miután 1994-ben megkapta diplomáját, szülővárosában, Nyíregyházán beosztott lelkészként szolgált Sípos Kund Kötöny esperes mellett. 2003-ban pasztorálpszichológiai lelki gondozó másoddiplomát is szerzett, mely a kórházlelkészi munkáját nagyban segítette. A Jókai Mór Református Általános Iskolában hittant tanított, gyermekeknek tartott istentiszteleteket, nyári táborokat szervezett. S mint mondta, a hittantanítás a mai napig a szíve csücske maradt.

Talán azért is, mert amennyi energiát igénybe vettek kórházlelkészi feladatai, annyi feltöltődést és színtiszta örömet adott számára a gyerekekkel való foglalkozás. A mai kor embere úgy mondaná, kiegyenlítődött a mérleg nyelve. Ám egy lelkész sosem méregeti, mennyit adott, és mennyit kapott, hanem szolgál, s jól tudja: minden, ami vele és körülötte zajlik, nem Isten tudta nélkül történik.

A lelkésznő ezt a gondolatot próbálta megértetni a betegekkel is, hiszen a kétségek közt őrlődő embernek még ha vallásos is, gyakran meginog a hite. Miért lettem beteg? – teszi fel a kérdést magában. S miután papot, lelkészt a kórházakban nemcsak a haldoklók kérnek maguk mellé, a legtöbb páciens a segítőbeszélgetések alkalmával kiadja magából a feszültséget, megosztja nyomasztó problémáit, majd azután együtt imádkozik a lelkésszel a saját gyógyulásáért. Az orvosokért, az ápolókért. A gondolkodó típusúak keresik az összefüggést a lelki gondok és a betegségük kialakulása között, az érzelmeikre hagyatkozók gyengeségeik okát kutatják, és reménykednek a jövőjüket fürkészve. Sokféle ember van, és sokféle eset.

Závodny Mária református lelkész

Fotó: Pusztai Sándor

– Krízishelyzetben a „miért?” kérdés helyett a „mi célból?” kérdést kellene inkább feltenni, mert egy betegség lehet esély is, és veszély is. Esély arra, hogy megtapasztaljam, hogyan jöhetek ki jól egy bonyolult, lelkileg nehéz állapotból. És lehetőség arra, hogy megtudjam, mit tanulhatok belőle. „Akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van” (Rom 8,28) – mondja Isten igéje. Tehát nemcsak a jó van a javunkra, hanem a „nemszeretem helyzetek” is tanulsággal szolgálnak. Mi miért történik? A válaszra mindenki saját maga jöhet rá, lehet csak évek múltán érti meg az összefüggéseket, s hogy Istennek mi volt a célja vele, lelkileg közelebb került-e hozzá, „jobb” emberként jött-e ki a megpróbáltatásból. Ne feledjük, minden hajszálunkat számon tartja Mennyei Atyánk! – mondta a lelkipásztor, akitől megtudtuk, a kórházakban egyre inkább felértékelődik a kórházlelkészek szerepe, fontos partnernek tekintik őket a gyógyító munkában.

Inkubátorban keresztelt baba

– Holisztikus szemléletet vallunk, ami azt jelenti, hogy nemcsak a testet, hanem a lelket is gyógyítjuk. A betegséget mindenki válságként éli meg, és lelki támogatásra vágyik. Ez természetes dolog. Az pedig bizonyított tény, hogy sokkal könnyebb a gyógyulás, ha a betegeskedő úgy érzi, mellette állnak, segítik felépülését. Sokaknak elég annyi, hogy a szemébe néznek, és meghallgatják a problémáit. Megkérdezik tőle: Hogy érzi magát? Miben segíthetek? Mások teljesen elutasítják a kórházlelkész segítségét, ezt is tiszteletben tartjuk. Ám mindinkább azt látni, hogy a bajban mintha mindannyian közelebb kerülnénk Istenhez. Kell hogy legyen egy reményszál, amibe kapaszkodhat az ember, megerősítés abban, hogy nincs vége mindennek. Életünk végén a halál nem pont, hanem kettőspont, ami után van folytatás. Szinte minden osztályon megfordultam. Az onkológián, a sebészeten, a gyerekosztályon, talán ott a legnehezebb... Mindamellett voltak felemelő pillanatok is, például amikor egy inkubátorban kereszteltem meg egy apró újszülöttet. Senki nem tudta biztosan, mi lesz a baba sorsa, az Úristen hány napot ad neki, vagy hosszú élettel ajándékozza meg. Szívszorító érzés volt imádkozni felette. S ugyanolyan megindító érzés az is, amikor évek múltán a nagymama – aki egyébként kórházi dolgozó – örömmel újságolja, hogy unokája már iskoláskorú lett. Ez csodálatos része a kórházlelkészi szolgálatnak – mondta a lelkipásztor, aki úgy érzi, ő maga is sokat tanult az elmúlt két évtized alatt: türelmet, elfogadást, Istenre hagyatkozást, emberséget és jóságot a betegágy mellett. Azt vallja: „Aki másokat felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25). Bölcsességet kapott az Úristentől mindehhez.

A fiatal kórházlelkészeknek pedig azt üzeni, aki erre a feladatra hivatott, ne adja fel! A tapasztalatszerzéshez idő kell, tegye a dolgát, az Úristen erőt ad hozzá.

Závodny Mária a koronavírus-járvány után nyugdíjba vonult, de a kórház óvodájába még bejár, bibliaórákat tart a kicsiknek. Ha teheti, túrázik, a természetközeliség feltölti, szeret úszni, sütni-főzni, a kreativitását pedig a papírhajtogatás művészetében meríti ki. A Jóisten mindig mutat számára feladatot, most épp egy idősebb házaspárt patronál, ahogyan mondja: akinek szüksége van rá, megtalálja őt.