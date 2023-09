Népmesei szám – hetedik évadához érkezett a Váci Mihály Kulturális Központ színház- és koncertsorozata, a Lehozzuk önnek a csillagokat!, melynek kínálatát hétfőn ismertette a nyíregyházi intézmény igazgatója, Mészáros Szilárd.

Mérföldkövek

– Sok minden változott, mióta elindítottuk ezt a programot, a célunk azonban ugyanaz: minőségi szórakozást kínálni a közönségnek. Az elmúlt években átlagosan tizenkét programot tartogatott egy-egy szezon, az idei műsorfüzetben azonban tizenhat előadás kapott helyet. Újdonság, hogy a kézzel fogható mellett egy online lapozható kiadványt is összeállítottunk, ami akár QR-kód segítségével is elérhetnek az érdeklődők. A Lehozzuk önnek a csillagokat! a legsikeresebb programsorozatunk, mára a védjegyünkké vált, bevétel szempontjából sem elhanyagolható – árulta el a VMKK igazgatója. Mészáros Szilárd sorra vette az október 5-én induló és jövő júniusig tartó évad programját. Ezek között több olyan is van, ami mérföldkő az intézmény életében, mint például az Experidance monumentális táncszínházi produkciója Sissiről, Rékasi Károly Wass Albert-estje, Zséda és a Talamba közös előadása, a Queen Real Jazz, ami egyfajta főhajtás a legendás zenekar életműve előtt vagy az ABBA–BoneyM koncertshow a Dívák prezentálásában. KM

Lehozzuk önnek a csillagokat! – 2023/2024

Október 5., 19 óra Fergeteges látogatás – a Turay Ida Színház vígjátéka (rendező: Rozgonyi Ádám) Október 20., 19 óra A könnyűzene csillagai – Koós Réka, Kocsis Tibor, Varga Feri és Balássy Betty, valamint a Studio11 Ensemble koncertje November 4., 16 óra Az Apacuka együttes interaktív, játékos gyermekkoncertje November 7., 18 óra Fergeteges: Sissi legendája – az Experidance produkciója November 14., 18 óra A kiegyensúlyozott párkapcsolat titkai – prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus előadása December 9., 18 óra Halleluja – Dolhai Attila zenekaros adventi koncertje, vendég: Dolhai Luca, közreműködik a Sturcz Szmollbend December 27., 18 óra: Csókos asszony – a Pesti Művész Színház operettje (rendező: Halasi Imre) 2024. január 19., 18 óra Wass Albert: Szerelmem, Erdély – Rékasi Károly önálló estje 2024 január (időpont hamarosan) Hogy szeret a másik – az Orlai Produkció vígjátéka (rendező: Göttinger Pál) 2024. február 10., 18 óra Colorum – Zséda és a Talamba közös koncertje, közreműködik: Dajka Krisztián (gitár) 2024 február (időpont hamarosan) Páratlan páros – a Bánfalvy Stúdió vígjátéka (rendező: Horváth Csaba) 2024. március 22., 19 óra Queen Real Jazz – főhajtás a Queen életműve előtt – Wolf Kati, Csordás Levente, Kocsis Tibor és a Budapest Jazz Orcestra koncertje 2024 április (időpont hamarosan) Szívhang – a Rózsavölgyi Szalon vígjátéka (rendező: Dicső Dániel) 2024. május 18., 19 óra ABBA–BoneyM koncertshow a Dívák – Détár Enikő, Fésűs Nelli és Ladinek Judit – előadásában, kísér a GondaMusic Band 2024 május (időpont hamarosan) A bűvös szék – a Karinthy Színház vígjátéka (rendező: Olt Tamás) 2024 június (időpont hamarosan) A lányok angyalok?! – a Monarchia Operett operettrevüje Oszvald Marika vendégszereplésével

Borítókép: Az évad a Fergeteges látogatás című előadással indul Pásztor Erzsivel a főszerepben | Fotó: Turay Ida Színház