A képen látható padot a párom készítette nekem 7 éve! Az élet úgy hozta, hogy 5 éve a Nyíregyházi Északi temetőbe vittük ki, a gyermekem sírjához. A padot magam festettem át, egy időálló festékkel, mivel kint volt a szabadban, tovább bírja, és ne menjen tönkre hamar. Tettem rá egy kis táblát, amire virágokat festettem, és magam festettem föl a gyermekem vezeték nevét. Szalagot is kötöttem rá, mert nagyon szerette....! Rendszeresen járok a temetőbe, de az idén tavasszal, eltűnt. Először azt hittem, csak valaki odébb rakta, vagy ilyesmi. De sehol nem találtam. Kifelé menet, kérdeztük a portás hölgytől, hogy nem látott-e valamit, de nem. De ez egy pad! Nem fér be egy személy autóba és nagyon nehéz volt. Valahányszor kimegyek a temetőbe, nekem nagyon hiányzik. Sokat ültem rajta, és nem csak én, hanem bárki aki megfáradt leülhetett rá. Számtalanszor mentem ki úgy, hogy idős emberek ücsörögtek rajta! Sosem állítottam föl senkit róla! Kérem szépen, ha valaki föl ismeri, mint írtam már sötét barna színű, és nyilván a táblácska és a masni nincs rajta, vagy látott valamit, írjon ide a csoportban. Nekem még most is nagyon hiányzik. A párom csinálna másikat, de én ezt a padot szeretném ha vissza vinnék oda, ahonnan elvitték! Jó szívvel gondolnék rá!