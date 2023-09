Azonnal igent mondott

– Az elmúlt időszakban több kórházból kerestek meg azzal, hogy szeretnék a festményeimmel díszíteni a falakat, mivel sokan érzékelik azok pozitív hangulatát. Természetesen azonnal igent mondtam a nyíregyháziak kérésére, és örömmel adtam át a képeimet. Remélem, ezzel én is segíthetem a kis betegek gyorsabb gyógyulását – reagált érdeklődésünkre Sávolt Karolina, akinek édesanyja dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, kormánybiztos, édesapja dr. Sávolt Ákos, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa, európai hírű emlősebész szakorvos.

Tavaly a Kelet-Magyarország hasábjain írtunk arról, hogy „a budapesti Falk Miksa utcában található a Bodó Galéria, ami a hazai művészeti élet egyik bástyája. Ott nyílt kamarakiállítása Sávolt Karolinának, és még aznap négy festményét megvették a sokat látott gyűjtők – milliós áron”.

Karolina már egészen kicsi korától rajzolt, sok rajzpályázaton elindult, és első helyezett vagy különdíjas lett. A pandémia „beköszöntével” derült ki a rendkívüli tehetsége, azóta is autodidakta módon festi a 140×100-as vásznait. Olyan a stílusa, hogy ha valaki ránéz bármelyik festményére, azonnal tudhatja, hogy ezek valójában kinek is a képei.

– Azért ezeket az alkotásokat választottam ki, mert szerettem volna, ha megjelennek az állatok, a színesség, a szépség. Mivel gyerekek gyógyulásáról van szó, a festményeim változatosan adják át a jókedvet és a pozitív hangulatot – említette Karolina, akinek az elmúlt időszakban több kiállítása is volt Budapesten, Dubajban, Nizzában, Barcelonában.

– Örülök, hogy ezáltal több ezer emberhez el tudtam juttatni az üzeneteimet, azt, hogy vigyázzunk a környezetünkre, egymásra. A szakmától nagyon sok dicséretet kaptam az elmúlt időben, de igazából a művészet nem arról szól, hogy kinek akarunk megfelelni. Én a környezetemnek festek, mindig azt, amit szeretnék. Minden szabadidőmben festek, tervezek. Nekem ez a pihenés, a szórakozás. Mindennap jut idő erre.

Drukkolt az atlétáknak

A teniszezőként is kiváló Karolina édesanyja és testvére társaságában belekóstolt a budapesti atlétikai világbajnokság miliőjébe.

– Nagyon örülök, hogy a helyszínen is drukkolhattam a hazai versenyzőknek, láthattam a világ legjobb atlétáit, és a világ egyik legszebb és legmodernebb atlétikai stadionjában lehettem. Fantasztikus volt a rendezés, és kiváló eredmények születtek.

A nyíregyházi adományát­adás óta az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztályának falait is díszítik Sávolt Karolina alkotásai. Azért épp ott, mert édesapja az osztály vezetője, aki méltán büszke lánya kimagasló tehetségére.

Optimizmus, öröm és életszeretet

– A képek előtt állva az embert érzések fogják el. Belőlem az optimizmus, az öröm, az életszeretet érzése tör elő. Ezek mind azok az érzések, amelyekre nekünk, egészségügyi dolgozóknak különösen szükségünk van a mindennapi munkánk során. Bízom benne és tudom, hogy sokan megállnak a képek előtt, a dolgozóink, betegeink, hozzátartozóik, és számukra is ezt fogja közvetíteni. Mi a kórházakban általában a testi betegségeket, bajokat gyógyítjuk, de nem szabad egy percre sem megfeledkeznünk a lélekről – jegyezte meg az adomány­átadáson dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója.

