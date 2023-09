A példásan összetartó közösség tagjai 2004 óta évente találkoznak. Az 50. éves összejövetelt kulturális programmal, az 55. éves találkozót az osztály történetéről szóló könyvkiadással, és szintén kulturális programmal tették emlékezetessé. A fiatalos öregdiákok az ez évi eseményen is – egy igazolt távollévő kivételével – teljes létszámban jelen voltak. Mint korábban mindig, most is gyertyagyújtással emlékeztek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Elénekelték osztályfőnöküktől, Anka Pista bácsitól tanult gépész indulót, majd az ebédet követően, családias légkörben beszélték meg az elmúlt év eseményeit. Elhatározták, hogy a 60. éves évfordulót is megtartják, melyet, az előző két jubileumi találkozóhoz hasonlóan, szintén szeretnék emlékezetessé tenni.

Tóth Mihály