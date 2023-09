Különleges szakmai napot rendeztek Nyíregyházán pénteken, a Continental Arénában. A Made in V4 – Legyen a helyi termék a közös értékünk! elnevezésű nemzetközi projekt rendezvényén a helyi termelők és vállalkozások fejlesztésére, a gazdasági kihívások kezelésére kialakított legjobb gyakorlatokat oszthatták meg egymással a résztvevők. A délután egy gazdatúrával zárult, ahol az előadók telephelyeit keresték fel a program résztvevői. Ennek célja az volt, hogy a helyi termelők és szolgáltatók jobban megismerjék egymás tevékenységét, tapasztalataikat pedig megoszthassák egymással.

Változatos előadások

A színes előadásokban a jelenlévők betekintést nyerhettek a méhészet rejtelmeibe, a Kerekréti Méhészet és a Boda Méhészet jóvoltából, a gyógygombák különleges és kihívásokkal teli világába, a Szondi-család gyógyhatású gyógy- és biogomba-gazdaságának köszönhetően, de szó volt a környezettudatos háztartási tisztítószerekről is a nyíregyházi a Cudy Future Kft. prezentálásban. A népi mesterségek modern formáival is megismerkedhettek az érdeklődők, hiszen Sályi Róbert szatmárnémeti keramikus színpompás kerámiáiban lehetett gyönyörködni, s a mester azt is elárulta, miért választotta feleségével, Sályi Pannával ezt a tradicionális hivatást.

Szondiné Tóth Ágnes fitoterapeuta, a Szondi-család biogomba-gazdaságának tulajdonosa elmondta, jelenleg nyolc gombafajt termesztenek, melyek közül öt bio minősítéssel rendelkezik.

Jótékony hatásai vannak

– A világon több mint ötmillió gombafaj létezik, ám csak 12 olyan van, ami tartalmazza a béta-glükán nevű hatóanyagot, s így jótékony hatással bír a szervezetünkre. Mi ezek közül többet is termesztünk, mivel az említett hatóanyag mellett a gombákban rengeteg vitamin van, antioxidánsként is kiválóak. A béta-glükánok a betegségek megelőzésében lehetnek a szervezetünkre, ahogy azt a keleti kultúra is kiemeli. Éppen ezért nem akkor kell e termékek felé fordulnunk, amikor már nagy a baj, hanem preventív jelleggel kell őket alkalmazni – hívta fel a figyelmet a fitoterapeuta, akitől azt is megtudtuk, a gyógygombák e hatóanyaga jó az emésztőrendszernek, támogatja a szív- és érrendszert, sőt különféle gyulladásos megbetegedések esetén is jótékony hatása van.