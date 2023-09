Móricz Zsigmond Színház

19 óra: Delila, nagyszínpad, Krúdy bérlet

Ahogy mondják, „negyveniksz” évesen egy férfi vagy sportautót szerez magának, vagy szeretőt. A kapuzárási pánikkal Virág Lászlónak és családjának nincs szerencséje: hiába van meg mindenük, hiába boldogok, Virág beleszeret egy nála jóval fiatalabb pincérlányba. A történet mindenkinek ismerős. Vajon van jó döntés? Vajon kinek kell okosnak lennie? Vajon érdemes-e egy olyan férfiért küzdeni és áldozatot hozni, aki már nem szerelmes a feleségébe?

Fordulatokban bővelkedik ez a bűbájos, külföldön is nagy sikerrel játszott vígjáték, amelynek írója Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk méltán világhíres szerzője, a rendezője pedig a számtalan díjjal elismert Mohácsi János, aki az Illatszertárral jelentkezett Nyíregyházán, és aki ebben az előadásban is az élet keserédes voltát mutatja be.

19.30: Az öreg hölgy látogatása, Krúdy kamara, Szigligeti kamara bérlet

A történet helyszíne egy gazdaságilag az összeomlás szélén álló kis falu, Güllen, itt él Alfred Ill. A helyi lakosok abban reménykednek, hogy Ill nemsokára hazalátogató ifjúkori szerelme, az időközben milliomossá lett Claire Zachanassian anyagi segítségével megmenekülhet a falu.

Az öreg hölgy hazatértével a válsághelyzet azonban nem megoldódni látszik, inkább új dimenziókat nyer: nem csupán a polgári erkölcs hamissága lepleződik le, hanem a múltjától szabadulni képtelen, abba rögeszmésen kapaszkodó ember drámája is elénk tárul. Claire Zachanassian azzal a feltétellel menti meg egykori otthonát, ha az őt fiatalkorában cserben hagyó Alfred Ill vezekelni fog egykori bűne miatt, vagyis meghal. A milliárdjaiért igazságot követel, élete utolsó vágyának kiszolgáltat egy teljes faluközösséget.

Friedrich Dürrenmatt drámája groteszk humorral idézi meg azt a képtelen világot, amelyben a leszámolás és a személyes bosszú ilyen természetes kényszerűséggel következhet be. „Túl nagy a kísértés, és túl nagy a mi szegénységünk”, vallják álságosan a drámában, miközben szemünk előtt bontakozik ki egy másik, mélységesen humanista töltetű cselekményív is: két ember kudarcba fulladt sorstörténete.

Krúdy Gyula Art Mozi

17 óra: Hawaii, vígjáték

Hawaii szigetén nukleáris rakétariadót fújnak, és a helyi lakosok a turistákkal együtt rémülten várják a világvégét. A film főszereplője az Oscar-jelölt Bérénice Bejo (A némafilmes, Lovagregény, Az elfeledett herceg).

18.50: Feláldozh4tók, akciófilm, kalandfilm

A válogatott zsoldosok – Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture és Sylvester Stallone – ismét összeállnak, s most először velük tart Curtis „50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran és Andy Garcia.