Olvasóink már megszokhatták, hogy rendszeresen foglalkozunk a biztonságos közlekedés kérdéseivel, és úgy tűnik, a közlekedők mellett a döntéshozók is úgy látják, átfogó módosításra szorul a hazai KRESZ és a jogosítványszerzés egyes szabályai. Sajnos a magyar közlekedési morál továbbra is lehangoló szinten van, ráadásul egyre több az olyan baleset, ami szándékos felelőtlen magatartás, illetve agresszió miatt következik be.

A büntetőfékezés, a versenyzés a városok utcáin elindított egy lavinát, és már folyamatban van az új szabályok kidolgozása, a szükséges lépéseket az Építési és Közlekedési Minisztérium vizsgálja. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete közös munkacsoportot hoz létre a minisztériummal – többek között erről is beszélgettünk podcast-sorozatunkban Tar Béla gépjármű-szakoktatóval, aki napi 10 órában rója a megye útjait, ráadásul korábban baleseti helyszínelőként is számos hajmeresztő balesettel találkozott.

Úgy véli, rendkívül fontos lenne az Autósiskolák Vezetőinek országos Szervezete által is szorgalmazott pszichológiai alkalmassági vizsgálat bevezetése, ami egy komoly eszköz lenne a vezetésre alkalmatlan emberek kiszűrésére, még azelőtt, hogy azok jogosítványhoz jutnának.

Nem új keletű probléma

– Sajnos abszolút szükség van a pszichológiai alkalmassági vizsga bevetetésére, hiszen megyénkben is rengeteg az agresszív sofőr, akik nemcsak maguk, de mások testi épségét és életét is kockáztatják a meggondolatlan manővereikkel. Rengeteg ilyen sofőrrel találkozunk, kezdve onnan, amikor a tanuló nem indul el abban a másodpercben, amikor a lámpa zöldre vált. Azonnal dudálnak, kikerülnek bennünket, bevágnak elénk, és rázzák az öklüket. Az már mellékes számukra, hogy a jelzőlámpák előterében záróvonal van felfestve, egy-egy ilyen manőverrel halmozzák a szabálysértéseket. Nem egyszer fordult már elő, hogy közvetlenül a lámpa előtt előztek meg minket, de ezek az esetek nem új keletűek. Régebben is volt ilyesmi, az lehet a legnagyobb különbség, hogy e veszélyes szituációk jobban láthatóvá váltak. Egyre több autóba szerelnek az ilyen közlekedők miatt menetrögzítő kamerát, hiszen korábban, ha baleset lett a vége az agressziónak, sok esetben az egy állítás, egy tagadás helyzete állt fenn. Bizonyíték hiányában márpedig következmények nélkül maradt a felelőtlenség – hívta fel a figyelmet Tar Béla.

Szigorúbb szűrés szükséges

A gépjármű-szakoktató arra is rávilágított, mindenki volt tanulóvezető, senki sem profi sofőrként kezdte.

– Azért a tábla az autó tetején, hogy jelezze a közlekedőknek, egy tanulóval van dolguk, akiknek még több időre van szükségük az elinduláshoz, vagy egyéb, a rutinos vezetőknek alapnak számító műveletekhez. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat nem lenne teljesen új módszer, hiszen akiket valamiért eltiltottak a vezetéstől, azoknak most is részt kell venniük egy ilyen „elbeszélgetésen”, a szigorított KRESZ- és forgalmi vizsga mellett. Azt tapasztaljuk a kollégákkal, hogy sok tanulónál már a képzés elején tetten érhető a túlzottan agresszív magatartás, és bár ilyenkor még az oktató féken tartja, később súlyos következményei lehetnek, ha megszűnik a felügyelet. Ez részben annak köszönhető, hogy a szüleiktől is ezt a magatartást látják – tette hozzá Tar Béla, aki szerint további súlyos probléma az is, hogy egyre többen nincsenek birtokában olyan alapvető reflexeknek és kompetenciáknak, amik elengedhetetlenek lennének a gépjárművezetéshez.

– Érdemes lenne a pszichológiai vizsgálatot a reflexek és a koordinációs készség ellenőrzésével is kiegészíteni, mivel vannak olyan tanulók, akiknek hiába mondom, hogy jobbra megyünk, az indexet balra teszik ki. Olyan is volt, hogy az irányjelzőt jó irányban tette ki, de a másik irányba kanyarodott. Sokat változott a tanulók hozzáállása, sokukból hiányzik az önállóság, képtelenek dönteni. Az is előfordult már, hogy valakinek remek képességei voltak, a tanulás során jól vezetett, ám a vizsgán teljesen leblokkolt, és egyszerűen nem tudta, mit kellene tennie. Mondanom sem kell, milyen veszélyes szituációkat eredményezhet mindez – hívta fel a figyelmet Tar Béla.

Komoly autó, komoly vizsga

Szintén a friss javaslatok egyike, hogy külön jogosítványhoz kötnék a 400 lóerős és annál erősebb járművek vezetését. Ahogy Tar Bélától megtudtuk, ez az ötlet sem teljesen új keletű, mivel Olaszországban már bevezették e rendszert.

– Az ottani szabályok alapján legalább ötéves vezetői engedély kell ahhoz, hogy valaki ilyen erős autóval közlekedhessen, továbbá különbözeti vizsgát is kell tenni. Hazánkban is nagy szükség lenne rá, mert sokan szinte fegyverként használják ezeket az erős kocsikat. Rengeteg a büntetőfékezés, arról nem is beszélve, hogy az autópálya belső sávjából hogyan villogják ki azokat a szabályosan közlekedőket, akik éppen egy lassabb, például teherautót előznek. Persze nem csupán ezeknek a nagy teljesítményű autóknak a vezetőire jellemzők a hasonló szabálysértések, ám azt se felejtsük el, hogy a gigászi teljesítmény sokkal nagyobb tapasztalatot és tudást igényel(ne).

