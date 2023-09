Az idén is Nyíregyházára látogatott a Civil Info országos rendezvénysorozat, melynek keretében a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövő évi pályázatairól kaphattak tájékoztatást megyénk civil szervezetei. A megyeháza dísztermében köszöntőt mondott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Vinnai Győző és dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselők, az aktualitásokról pedig Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára számolt be a jelenlévőknek.

Támaszkodhatnak rájuk

Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a megyeszékhely önkormányzata is számos területen támaszkodhat a civil szervezetekre, amelyek rendkívül értékes munkát végeznek. – Ezek egy része a lakosságnak is szembetűnő, míg más feladatok kevésbé látványosak, ám legalább annyira fontosak. A civil szervezetek még többre lennének képesek, ha több támogatást kapnának, és ezt bizonyíthatják is, hiszen a NEA jövő évi kerete jelentősen nő – emelte ki a polgármester.