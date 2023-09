A kerek évfordulót méltóképpen szeretné megünnepli a szervezet: október 1-jén, vasárnap 10 órától a Sóstói Múzeumfalu ad otthont a jubileumi Fesztivál az állatokért rendezvényüknek. A megnyitó és a programismertető után bemutatkozik a Rosszcsont kutyasuli, majd a puller rejtelmeibe vezeti be a látogatókat Csoma-Papp Dóri.

A jánkmajtisi portán 11 órától a Varászfészek című könyvből maga a szerző, Rudik Dóra olvas fel, eközben a színpadon az Y2K műsorát láthatják az érdeklődők. Ezt követően jönnek a nagyágyúk, a rendőrségi kutyák, valamint a jófiúk, a Good Boy kutyasuli tanítványai, déltől pedig Vékony Szabolcs egzotikus állatok segítségével utazza körbe a Földet. Természetesen a Nyíregyházi Segítő Kutya Alapítvány négylábú önkéntesei sem maradnak távol. A fesztivál 12.40-tól a színpad környékére összpontosul: ekkor kezdődik a Mentha Project koncertje, a fergeteges latin tánc show után pedig kiderül, melyik kutyus bizonyult a legszebbnek.

Az agytekervényeket tömegkvízzel dolgoztatják meg, majd érkezik Jucus és a 4484 zenekar és a Rabocsi couture divatbemutató. Délután fél öttől gazdára találnak a tombolafelajánlások, végül jön a finálé és a közös tortázás.

Kísérőprogramból is akad szép számmal: egyebek mellett lesz jótékonysági vásár, kutyamasszázs és -kozmetika, állatorvosi tanácsadás és kitelepül a Ne vedd – VÉDD kiállítás is a sóstói skanzenbe. KM