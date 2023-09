– Jó látni, hogy egy értékes városban, a vármegyei értékár részeként is ismert állatparkban tudnak találkozni nagyon értékes emberek – e szavakkal Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket. – Az életnek igazából értelmet és értéket csak a szolgálat adhat. A szolgálat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk – citálta Márai Sándor gondolatát, hozzátéve, hogy a kormányhivatal, az önkormányzat dolgozói ezt a szolgálatot végzik a saját szakterületükön, amiért ebben a formában is jár a köszönet.

Fontos a család

Megnyitóbeszédében Román István főispán azt mondta, örül annak, hogy több mint kétezren vesznek részt a családi napon.

– Valahol mi is egy család vagyunk. Az otthoni család támogatása rendkívül fontos, enélkül nem tudnánk a munkánkat nap mint nap elvégezni – emelte ki, és a munkatársai családtagjainak kért tapsot.

– Rendkívül fontos, hogy ilyen alkalmakat is szervezzünk, amikor valóban kötetlen formában, kicsit kikapcsolódva a családtagjainkkal együtt tölthetjük el az időt – erősítette meg a főispán, aki kitért arra is, vannak olyan kollégáik, akik a családtámogatási ügyekkel foglalkoznak, vagyis nagyon sok szálon kötődnek a családokhoz.

S nem érkeztek üres kézzel a meghívottak: a kormányhivatal dolgozói adományából 500 ezer forintot gyűjtöttek össze, amivel – örökbefogadóként – a sivatagi róka gondozását támogatják. Köszönetként az állatpark igazgatójától a főispán egy plüssrókát kapott ajándékba.

Aztán a családok elindultak, hogy nevetve, beszélgetve bebarangolják a parkot. S remélik, jövőre ugyanitt újra együtt tölthetnek egy kivételes napot.