Mitroi Tímea szatmárnémeti grafikusművész kiállítása nyílik meg szeptember 16-án szombaton 10.30-kor a Pál Gyula teremben (Vay Ádám körút 18.). A kiállítás, mely a "Legyen világosság! Let there be light!" címet viseli, október 7-éig tekinthető meg. KM