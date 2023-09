Reisz Gábor a Magyarázat mindenre című filmjével történelmet írt szombat este a 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograficán. Ahogy előzőleg már írtam, Velencében korábban jóformán egy évtizedre jutott egy magyar alkotás a Hivatalos Versenyprogramba, a fesztivál második legrangosabb versenyszekciójában, a rendkívül izgalmas Orizzonti szekcióban pedig még nem versenyzett korábban hazai alkotás. Reisz Gábor tehát az első alkotó, aki nem csak hogy meghívást kapott az Orizzonti versenyébe, de meg is nyerte azt.

A legjobb film díjával kitüntetett Magyarázat mindenre a velencei premier óta már Miskolcon is debütált, október 5-től pedig a hazai mozikban is látható.

A fesztivál elején láthattuk Jorgos Lanthimos Szegény párák / Poor Things című filmjét Emma Stone-al a főszerepben, melynek győzelmét már akkor borítékolni lehetett. Nem volt tehát meglepetés, hogy a fesztivál méltán legnépszerűbb alkotása kapta az Arany Oroszlánt a Damien Chazelle vezette nemzetközi zsűritől. Az Ezüst Oroszlán sem okozott meglepetést, hiszen a Ryūsuke Hamaguchi Aku wa sonzai shinai / Evil Does Not Exist című meditatív, melankolikus hangulatú filmje is vezette a kritikusok körében a népszerűségi listát. Vannak olyan alkotások, melyek, ha nem is tetszenek maradéktalanul, de folyamatosan ott motoszkálnak az ember fejében, ilyen volt Pablo Larraín El Conde című filmje a Drakulaként ábrázolt Pinochetről, mely eredeti ötletei miatt méltán kapta a legjobb forgatókönyv díját. Matteo Garrone olasz rendező filmjei mindig alaposan gyomorszájon találják a nézőt, most sem volt ez másként az Io Capitano című alkotása esetében, mely szintén megérdemelten kapta a legjobb rendezés díját, a film főszereplője, Seydou Sarr pedig megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. Agnieszka Holland Zielone Granica / Green Border című, szintén a menekült témával foglalkozó alkotása a bemutató óta hatalmas politikai vitát kavart Lengyelországban, mely még egy darabig biztosan nem fog lecsengeni, különösen most, hogy a film megkapta a zsűri különdíját. A magam részéről idén leginkább a férfi és női alakításokért odaítélt díjakkal nem voltam kibékülve. A legjobb női alakítás díját Cailee Spaeny kapta a Priscilla címszerepéért, aki helyett inkább Carey Mulligannek adtam volna a Maestroban nyújtott alakításáért. A legjobb férfi alakítás díját pedig Peter Sarsgaardnak ítélte oda a zsűri, én viszont sokkal inkább Caleb Landry Jonesnak adtam volna A kutyák ura című Luc Besson-filmben nyújtott alakításáért vagy a lengyel versenyfilm, Malgorzata Szumowska és Michal Englert Kobieta Z… (Woman of) című filmjének főszereplőjének, de magát a filmet is szívesen láttam volna a díjazottak között.