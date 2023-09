„Dönts jól, jövőd a tét” címmel 23. alkalommal rendez pályaválasztási kiállítást a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kormányhivatal október 4–5-én Nyíregyházán, a Continental Arénában.

Az eseményen közel 80 kiállító (szakképző helyek, iskolák, cégek és nagyvállalatok) várja az érdeklődőket, hogy széles körű információt nyújtson a továbbtanulás előtt álló fiataloknak a vármegyében fellelhető képzésekről.

Sok diákot megmozgató börze

Egy olyan tájékoztató és szakmai segítő rendezvényről van szó, amely elsősorban a középiskola és pályaválasztás előtt álló, általános iskolák 7–8. osztályába járó tanulók pályaválasztási döntését segíti, de emellett a végzős középiskolásokat, a szakképzetleneket és a pályakorrekciót fontolgatókat is megszólítja a kétnapos rendezvény.

Ahogyan az elmúlt évek tapasztalatai is mutatják, a pályaválasztási kiállítás évről évre rengeteg érdeklődőt megmozgat, éppen ezért a szervezők az idén is rendkívül gazdag programkínálattal készülnek.

Testközelből ismerhetik meg a fiatalok a különböző szakmákat, találkozhatnak közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, munkáltatókkal, s akár üzemlátogatásokon is részt vehetnek, ahol betekintést nyerhetnek

többek között a gépészet vagy a villanyszerelés rejtelmeibe.

Változó képzési kínálat

Köztudott, hogy az iskolák képzési palettája folyamatosan változik, új képzések jelentek meg, régiek tűnnek el vagy alakulnak át, ez azért alakul így, mert a képzőhelyek figyelemmel követik a munkaerőpiac változásait. Az idei pályaorientációs találkozón a hiányszakmák is fókuszba kerülnek, feltárják és megmutatják a bennük rejlő lehetőségeket. S persze ahogyan már megszokott, a kiállítósátrak között nemcsak nézelődni lehet majd, hanem bárki kipróbálhatja magát a különböző szakmákban. Gyakorolhatják az újraélesztést, a lézerlövészetet, a hegesztő- és autószimulátort.

Egy nyüzsgő, interaktív, a fiataloknak szóló színpadi produkciókkal és bemutatókkal megtűzdelt, hangulatos pályaválasztási kiállítást szervez ismét a kormányhivatal karöltve a szakképző helyekkel és a helyi foglalkoztatókkal. A program számos meglepetést is tartogat. Szeretettel várnak mindenkit október 4–5-én Nyíregyházán, a Continental Arénában.

