Az áramhálózati elosztótársaság ellátási területén csaknem 28 ezer előre fizetős fogyasztásmérőt használnak az ügyfelek. A vonatkozó iparági döntés alapján ezentúl ezeket a mérőórákat is évente kell ellenőrizni és leolvasni. Erre azért van szükség, mert az érvényes szabályozás szerint az előre fizetős mérők esetén is kell éves elszámolószámlát készítenie az áramszolgáltatónak. Emellett fontos, hogy a felhasználási helyeket rendszeresen ellenőrizzék, hogy kiszűrjék a nem megfelelő vagy akár életveszélyes mérőhelyeket és az esetleges szabálytalan vételezést is. Az éves leolvasás többletköltséggel nem jár. A leolvasást követően ugyanakkor készül egy elszámolószámla az utolsó feltöltés óta eltelt időszak elosztói alapdíjáról, amely fizethető a számla alapján, de a következő feltöltéskor is.

Vigyázzon a csalókkal

Az OPUS TITÁSZ Zrt. felhívja az ügyfelek figyelmét a honlapjukon is, hogy a hivatalosan megbízott leolvasók a helyszínen nem kérhetnek pénzt. Amennyiben a felhasználók ilyennel találkoznak, akkor csalók, álleolvasók csengettek be. Ilyen esetekben mihamarabb értesítsék az OPUS TITÁSZ Zrt.-t vagy akár közvetlenül a rendőrséget.

Az éves leolvasás kiterjesztése az előre fizetős mérőkkel rendelkező ügyfeleknek annyi változást okoz az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a felhasználók az éves leolvasás után kapni fognak egy elszámolószámlát, amely tartalmazza az utolsó feltöltés és a leolvasás időpontja közötti időszakra vonatkozó elosztói alapdíjat (A1 díjszabás esetén bruttó 1836,42 Ft/év, B díjszabás esetén 601,98 Ft/év) – olvasható a szolgáltató honlapján. Az elszámolószámlán szereplő összeget a felhasználó befizetheti csekken, de akár a következő feltöltéskor is. Mind a feltöltőhelyen vásárolt, mind az önkormányzati támogatásra készített kódok esetében készül számla, amelyen megtalálható az éves leolvasás időszaka is. Fontos tudni, hogy a mérők éves leolvasása nem érinti a felhasználók esetlegesen fennálló tartozásainak megállapodás szerinti rendezését.

Feltöltés

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek az arra kijelölt feltöltőhelyeken tudják megvásárolni továbbra is az áramot. A rendszer a feltöltési összegből az utolsó töltés óta időarányosan teljesült díjak levonása után fennmaradó összegnek megfelelő kilowattórányi energiát ad ki a felhasználó mérőórájára. Az ügyfél egyúttal kap egy technikailag 0 forintos számlát – mivel a feltöltéssel kiegyenlíti az időarányos rendszerhasználati díjat is, így a feltöltés után nem marad hátraléka.