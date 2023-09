Ha ősz, akkor szüret, és kezdődhet a borkészítés is, amelynek jellemző veszélyforrása a mustgáz. Évente csaknem tucatszor riasztják a tűzoltókat ilyen esethez, és nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené az életét mustgáz okozta balesetben, sajnos vármegyénkben is történnek emiatt tragédiák.

Megelőzhetőek a balesetek

– A mustgáz a must erjedése során keletkező szén-dioxid. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, ami színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben pedig a levegőt kiszorítva, a padlótól tölti fel a helyiséget – tudtuk meg Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagytól. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arra is figyelmeztetett, hogy ez a gáz nem mérgező, nem ezért veszélyes. Mivel kiszorítja a levegőt a helyiségből, oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okozhat – magyarázta a szóvivő.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. A borospincét üzemeltetők gondoskodjanak a helyiség szellőztetéséről, a hordókat, ha lehet, igyekezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A legjobb megoldás a borospincékbe szén-dioxid-érzékelők telepítése. Mindemellett alkalmazható a jól ismert gyertyás módszer is, csak nem úgy, ahogy tévesen sokan terjesztik.

– Ha a pincében a szén-dioxid-koncentráció eléri a tíz százalékot, már eszméletvesztést, később pedig fulladásos halált okozhat. A gyertyaláng azonban csak tizennégy százalékos mustgáz-koncentrációnál alszik ki – hangsúlyozta Rutkai-Dér Vivien. – Ezért az égő gyertyát ne kézben tartva, hanem egy rúdhoz rögzítve, vagy akár egy lapátra téve, derékmagasság alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartózkodni. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét!

Ilyenkor veszélyes üzem a pince

Volt idő, amikor 1200 liter bor forrt ki a pincéjében. A 72 esztendős mátészalkai hobbiborász, Szombathy Géza négy évtizedes amatőr vincellérkedéssel a háta mögött már kevesebb nedűt készít. Főként azért, hogy még megvillanthassa oroszlánkarmait a helyi borversenyeken. Azokon a megmérettetéseken, ahol számos alkalommal ismerték el szakértelmét fényes érmekkel.

Szombathy Géza pincéjében különböző hordók, csapra verésüket szolgáló szerkezetek, régi szódásüvegek és szebbnél szebb borospalackok sorakoznak. A borkészítési szakértelmének elismeréseként lett 1992-ben egyik alapítója, később titkára is a Mátészalkai Szőlősgazdák Egyesületének.

Rengeteg pinceműveleti tapasztalattal a háta mögött a borkészítés veszélyeiről is van mondanivalója.

– Nem hangsúlyozhatom eleget, hogy a pince ilyenkor veszélyes üzem, vigyázni kell! Jómagam nemcsak a lemenetelkor használok derékmagasságban előre tartott égő gyertyát, de míg lenn végzem a dolgomat, egy mécsest a földön, egyet pedig mellmagasságban polcra helyezve égetek. Így nem érheti az embert meglepetés az alattomos mustgáztól, szerencsére engem sem. Mindettől függetlenül a pincét a must forrása idején szellőztetni kell, de borászszemmel arra is vigyázva, hogy az őszi hűvös időben túlságosan le ne hűljön a pince hőmérséklete, mert akkor leáll a forrás, és majd csak tavaszi újraindulása után készül el az új bor – tanácsolja Szombathy Géza.