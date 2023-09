Óriási az érdeklődés a Nyíregyházi Egyetem és a Kelet-Magyarország közös állásbörzéjén.

– Kicsit félve jöttem ide, mert nem vagyok már fiatal, és amikor megérkeztem, szinte csak ifjú arcokat láttam a mai állásbörzén. Egy ismerősöm ajánlotta a rendezvényt, aki korábban már járt itt, és arra biztatott, mindenképpen tegyek egy próbát – mesélte lapunknak Sipos Barna, aki túl az ötödik x-en kényszerült arra, hogy új állást keressen.

– Elektrotechnikai műszerész vagyok, mintegy 15 évig dolgoztam egy kisebb vállalatnál, ami a gazdasági válság miatt nemrég lehúzta a rolót. Ha lehet, a szakmámban szeretnék elhelyezkedni, méghozzá egy nagyobb cégnél. Úgy vélem, a nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatok garantálhatják számomra a stabilitást – hangsúlyozta Sipos Barna, hozzátéve: bár elsősorban a szakmájában kínálkozó pozíciók érdeklik, nem zárkózik el az egyéb lehetőségektől sem.

– A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás menedzsment szakán tanulok, és most elsősorban olyan munkák miatt jöttem el a rendezvényre, amiket a tanulmányaim mellett is végezhetek – ezt már Bazola Martin, az egyetem elsőéves hallgatója árulta el lapunknak. Mint mondta, a jövőjét a szakmájában képzeli el, ám most inkább fizikai munkát keres, hogy megmaradjon az egyensúly a szellemi és a fizikai tevékenységei között.