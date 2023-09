A végzős általános és középiskolások pályaválasztási útvesztőjében mutat irányt a „Dönts jól, jövőd a tét!” elnevezésű pályaválasztási kiállítás, amelyet október 4–5-én immár 23. alkalommal rendez meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, a helyszín ezúttal is a Continental Aréna lesz.

Szakmák testközelből

A szervezők rendkívül gazdag programkínálattal – szakmabemutatókkal, kulturális műsorokkal, tanácsadással, kiadványokkal, szórólapokkal – készülnek. A kiállító iskolák pedig a mai kor igényeihez igazodva az intézményükben oktatott képzéseket interaktív, látványos gyakorlati bemutatókon keresztül népszerűsítik. Ez egy nagyszerű lehetőség a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára, hiszen a különféle szakmákat testközelből ismerhetik meg egy ilyen rendezvényen, s így körültekintőbben dönthetnek arról, milyen foglalkozást válasszanak.

Az idei pályaorientációs találkozón 76 kiállító várja a látogatókat, közöttük szakképzést folytató középfokú oktatási intézmények és gimnáziumok kínálatával ismerkedhetnek meg a fiatalok, de egyetemi továbbtanulási lehetőségekről is képet kaphatnak.

Tanulási utak feltérképezése

Köztudott, hogy az iskolák képzési palettája folyamatosan változik, új képzések jelentek meg, régiek tűnnek el vagy alakulnak át, ez azért alakul így, mert a képzőhelyek figyelemmel követik a munkaerőpiac változásait.

Ahogyan az elmúlt években, úgy most is a rendezvény nemcsak az általános iskolások pályaválasztását segíti, hanem a pályamódosítást vagy a szakképzettség megszerzését tervező álláskeresőket is megmozgatja, valamint azokat is, akiknek a szakmájuk jelenleg nem piacképes, ezért szükségük van új, keresettebb szaktudásra, esetleg új állást keresnek. A vármegye nagy foglalkoztatói kitelepülnek a rendezvényre, és ismertetik aktuális állás­ajánlataikat.

A tanulók mellett a szülőket és a pedagógusokat is várják, a szervezők egy hangulatos, a vármegyei diákokat megmozgató programsort raktak össze a két napra.

A kapunyitást október 4-én 10 órára időzítették, ezen a napon egészen 16 óráig várják az érdeklődőket, másnap 9 órától 16 óráig tart a pályaválasztási kiállítás. Várnak mindenkit szeretettel.