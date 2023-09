De mi is várható a rendhagyó, 90 perces foglalkozáson?

Nem csupán előadás, bemutató, hanem az élménypedagógiai módszerének saját-élményű kipróbálása is. A konkrét feladat egy rejtőzködő (elrejtett…) kortárs szöveg reprodukálása a legkülönbözőbb személyes érdeklődéseknek (tehetségeknek…) megfelelő módszerekkel, a lehető legtöbb szociális kompetenciát próbára téve és fejlesztve. A résztvevők a megszerzett tudással maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák, ez a személyes élmény nyújthat motivációt a módszer gyerekek közötti kipróbálásához is, hiszen az életben szükséges komplex cselekvőképesség csak az életszerű helyzetekben történő tényleges cselekvés során fejlődhet. A végrehajtás után nagy gondot fordítunk a feldolgozásra, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A workshop hétköznapi, olcsón beszerezhető, fantáziadús és szellemes eszközökkel mutatja be a felhasználás lehetőségeit a jégtörő játékoktól a névtanulásig, a páros kommunikációs szituációktól, a bizalomjátékokig és a kreatív problémamegoldásig.

