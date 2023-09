Együtt horgászunk címmel rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákok részére a Magyar Országos Horgász Szövetség. A pályázó fiatalok készíthetnek rajzot, illusztrációt vagy akár festményt is a címmel kapcsolatos élményekről. Egy diák két alkotással nevezhet be, a maximum A3-as méretű képek tetszőleges technikával készülhetnek. A pályázatot kiírók külön értékelik az általános iskolák 1–4. osztályos és 5–8. osztályos tanulóinak alkotásait. Díjat kap a legjobb három helyezett, valamint lesz egy különdíj is. A pályaműveket szeptember 18-áig kell beküldeni a következő címre a legfontosabb személyes adatokkal együtt: Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17. A borítékon legyen rajta: Rajzpályázat.