Sokszor kevés az olyan stabil pont az életünkben, amibe mindig tudunk kapaszkodni. Napról napra változik minden, ami kicsit sem ad biztonságérzetet. Ha valaki még az állását is elveszíti, az nagy sokként érheti. Érdemes ebből a sokkból minél hamarabb észhez térni, és összeszedni magunkat. Ha valakinek gyötrelmes a jelenlegi helyzete, akkor célszerű minél hamarabb új lehetőségeket keresni. Erre kiváló platform a Kelet Állásbörze is, amit a Nyíregyházi Egyetem és a Kelet-Magyarország napilap szervez szeptember 13-án szerdán. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájában közel negyven kiállító több száz munkalehetőséget kínál szerdán 9 és 15 óra között. Megbízható, leinformált cégek várják a pályát és szakmát választó fiatalokat, aktív álláskeresőket szellemi és fizikai munkalehetőségekkel egyaránt, nemcsak Nyíregyházáról, hanem az egész vármegyéből. A szakmunkáktól a felsőfokú képesítést igénylő állásokig, mindenki megtalálja a számára megfelelő ajánlatot. Ezen a sokszínű munkaerő-piaci kavalkádon ráadásul kézzelfogható tapasztalatokat is szerezhetnek az álláskeresők a cégek képviselőitől, HR szakemberektől, vagy akár munkaerő kölcsönző cégektől. Merni kell lépni, és egy jobb jövőt teremteni bármilyen helyzetben.

Ha nem boldogulunk egyedül, érdemes coach segítségét kérni, hiszen olyan szakemberek, akik tudják ebből a tehetetlen, megrekedt helyzetből a kivezető utat. Megkérdeztük Kovács Tünde coach, facilitátor és közgazdászt, aki a coaching minden csínját-bínját ismeri, hogy miben tud egy coach segíteni akár a pályakezdőknek, akár az álláskeresőknek, munkahelyet váltóknak.

– Hiszek abban, hogy nemcsak joga van mindenkinek ahhoz, hogy fejlődjön, és egy önazonos, valóban boldog életet éljen, hanem meg is van mindenkiben a lehetőség, hogy ezt elérje, hogy kiteljesedjen mind magánéletben, mind hivatásban. Egy pályaválasztás előtt álló fiatalnál vagy egy munkában kiégett középkorú embernél is a legfontosabb, hogy fejlessze az önismeretét, ami nélkülözhetetlen a változáshoz, az eredmények eléréséhez. Személyiségtől, problémától függően egy pár alkalom után már el lehet jutni a coachinggal oda, hogy tisztában lássunk a helyzetünkre, önmagunkra, és kilépjünk a megrekedt, problémás helyzetből. Különböző személyiségi tesztekkel, többféle módszerrel kiderül, hogy mik az ügyfél erősségei, fejlesztendői, ránézünk, hogy a céljai, amit eltervezett, valóban az ő vágya-e, vagy külső, családi nyomás hatására választotta azt a pályát például egy pályakezdő. Megbeszéljük, hogy mi a távoli célja, hogyan szeretne élni 10-20-30 év múlva, és hogy ez hogyan kivitelezhető. Ehhez egy térképet készítünk, benne reális mérföldkövekkel és kisebb célokkal. Elindulunk közösen ezen az úton, és folyamatosan dolgozunk az aktuálisan felmerülő kihívásokon és nehézségeken különböző eszközökkel és módszerekkel.

Tehát akkor a legfontosabb, hogy legelőször is ismerjük meg önmagunkat?

– Kicsit elcsépeltnek tűnhet, de tényleg az önismereti munka az alapja mindennek, nagyon sok mindent meghatároz. A fiatalok, de az idősebbek is sokszor híján vannak az önbizalomnak, a tudatos önismeretnek, így ezt érdemes elsősorban erősíteni, ez nagymértékben befolyásolja a sikeres karrierépítést is. Egy coach segít tisztábban látni, hogy milyen személyiségünk van, mik az erősségeink, miket szükséges fejleszteni azért, hogy elérjük a céljainkat, és segít elindulni ezen az úton, vagy végig is kísér rajta. Az elakadás mélységétől, céloktól függően lehet dolgozni a félelmeken, önbecsülésen, önbizalmon, hitrendszerünkön, konfliktuskezelésünkön, stresszkezelésen is.

Hány éves kortól tud segíteni egy coach?

– Akár már tinédzser, 13-14 éveseknek is szüksége lehet coachingra. Felmérjük, hogy mit szeretne, hova szeretne eljutni, hogyan tudok neki segíteni. Így a fiataloknak lesz jövőképe, céljai, ami örömmel tölti el, és pontosan tudni fogja, hogy számára mik a legjobb következő lépések, ennek megtételében mer dönteni és elindulni. A fiatalokban erősíteni kell a felelősségtudatot önmagára, cselekedeteire, tanulmányaira, jövőjére nézve. Jobban tudják majd kezelni a problémáikat, konfliktusaikat, jobb kapcsolatuk lesz a családtagokkal, barátokkal. Ma már tudom, hogy tinédzserként vagy fiatal felnőttként egy ifjúsági coach segítségével sokkal korábban indultam volna el én is az önismeret útján, és hamarabb rátaláltam volna arra, amire születtem. Ezért is érzem küldetésemnek, hogy segítsek a fiataloknak időben átadni egy olyan szemléletet, gondolkodásmódot, önismeretet, amely felkészíti őket a jövőre, vagy épp a helyes irányba tereli őket. Ifjúsági coaching területén volt olyan ügyfelem is, aki igazán hátrányos helyzetű múlttal rendelkezett, fizikailag és lelkileg is bántalmazó családból jött. Nem igazán érdekelte semmi, nem voltak céljai sem, nagyon közel állt ahhoz, hogy rossz útra lépjen. A coaching alatt több eszközzel és módszerrel dolgoztunk, mialatt kiderült az is, hogy ő szeret gyerekekkel foglalkozni, ő nevelte fel a kistestvéreit is. A közös munka következtében nemcsak rátalált a hivatására, hanem egy olyan fiatal felnőtté vált, aki stabilabb, magabiztosabb, célokkal rendelkezik, és kezébe vette élete irányítását. Ma már tanárként dolgozik, és boldog. Ő a példa arra, hogy ilyen nehéz sorsból is ki lehet törni, célt találni, és abban a munkában kiteljesedni, amit valóban szeretünk.

Hasonló a módszer az idősebbeknél?

– Felnőtteknél is először körbejárjuk a problémákat. Ha ez megvan, akkor erre célirányosan személyre szabott coachingfolyamatot alakítok ki. Van, akit csak meg kell erősíteni a döntésében, hogy az az irány, amerre tart, az tényleg jó-e. Sokszor szükséges szembesíteni több embert azzal, hogy neki kell felelősséget vállalnia a döntéseiért, az életéért, nem pedig másokat vagy a körülményeket hibáztatni. Ha ezt valaki le tudja vetkőzni, akkor kezdődhet az érdemi munka, és elkezdhetünk dolgozni rajta. Nem másokon, hanem az ő saját problémáin, érzésein. Van, aki nehezebben adja fel a rossz szemléletét, a rossz beidegződéseit. Ezeket segítek, hogy meglássa, megértse az ügyfél, idővel le tudja tenni azokat, és új, számára kedvezőbb szokásokat alakítson ki. Mindenkinek vannak pozitív és negatív érzései, és nem mindegy, hogy melyiket erősítjük önmagunkban. Coaching alatt megtanul a félelmeire máshogy nézni, megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket le lehet győzni. Utána már tudatosabban lehet tervezni a jövőt is. Ahogy minden önismereti munkában, egy coachingfolyamatban is életre szóló, hosszú távú változások mennek végbe az emberekben, ami az életüket végigkíséri. Tehát egyfajta szemléletmódváltás történik, ebben segít egy coach.

Hogyan induljon el egy álláskereső a börzére, hogy sikeres legyen?

– Aki új munkahelyet szeretne találni, vagy váltani akar, annak érdemes felkészülten kilátogatni az állásbörzére. Mindenképpen azt javaslom, hogy előtte üljön le, és fogalmazza meg a saját kérdéseit, hogy mi az, amire választ szeretne kapni. Írja össze az érdeklődési köreit, hogy milyen erősségei vannak. Határozza meg a céljait, és egy határozott, de nyitott, pozitív hozzáállással induljon el. Mindenkinek azt ajánlom, hogy merjen kérdezni, használja ki a lehetőséget, hogy egy helyen nagyon sok munkáltatóval tud beszélni. Legyen nyitott, nézzen szét más területen is, amire akár nem is gondolt volna, mert lehet, hogy ott fog egy olyan impulzust kapni, ami új irányba viszi. Bármilyen standhoz ha odamegy, akkor nyitottnak kell lenni, és bátran kérdezni, és meghallgatni a cég ajánlatait is, hiszen lehet, hogy nem is jut eszébe, hogy ilyen munkalehetőségek is vannak. Nem szabad előre leszűkíteni az esélyeket. A HR-es kollégának vagy a cégek képviselőinek el lehet mondani az erősségünket, az érdeklődési körünket, hogy miben vagyunk jók. Ha valaki mondjuk hegesztő, de nem talál pont ilyen munkakört, akkor hallgassa meg azokat a lehetőségeket is, ahova például kézügyesség kell, vagy a munkáltató lehet, hogy tud olyan lehetőséget, amiben ő jó lenne. Vagy ha valaki szereti a stabilitást, a monotonitást, nem szereti az extrém változásokat, akkor lehet, hogy egy operátori műszakos munka is tökéletesen megfelel a számára.

Az önismeretet, a tudatosságot használhatják az álláskeresésre a börzére kilátogatók?

– Mindenképpen. Ajánlom azt is, hogy az álláskeresők írják össze egy lap egyik oldalára, hogy mik az erősségeik, érdeklődéseik, a másik oldalra pedig, hogy miket kell fejleszteni, mik azok, amiket egyáltalán nem szeretne. Ez a módszer egy kicsit a tudatosság felé tereli azokat is, akik egy kicsit bizonytalanok. Fontosak az erősségek is, de azok is, amelyek fejlesztendő jellemvonások, mert szerintem nincs negatív tulajdonság, csak olyan, amit formálni, erősíteni kell. Karrierkeresés során is több módszert lehet használni. Az egyik ilyen eszköz, hogy megnézzük az ügyfélnél, hogy mi az, amit szeret csinálni, mi az, amihez ért is, mi az, amire a világnak szüksége van, és mi az, amit meg is fizetnek. Ezeknek a metszetében lévő lehetőségeket kell szerbe-számba venni. Megkeressük azt az utat, hogy el tudják érni céljaikat, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy végül azzal foglalkozhasson, amit szeret. Aki munkát szeretne vállalni, annak sem kell kamikaze módjára otthagyni a jelenlegit. Legelőször is meg kell nézni, hogy mi az elakadás gyökere, miért nem szeret munkába járni, miért van kiégve. Lehet, hogy nem is a munkahellyel van baj, hanem például családi gondok állnak a háttérben. Jóllétünk egyik fő forrása, hogy nap mint nap azt csinálhassuk, ami az igazi szenvedélyünk, ami a valódi erősségünk. A munkavégzés nem kell, hogy szükséges rossz legyen, ami az életünket megkeseríti, hiszen lehet öröm- és sikerforrás is. Én is 35 évesen váltottam karriert, így tudom, hogy ez milyen nehézségekkel jár, mit jelent ez az ember életében, de megtaláltam azt, ami mára már boldoggá tesz. Éppen ezért is gondolom úgy, hogy nem szabad feladni. Nagyon rossz úgy dolgozni, hogy valakit csupán a muszáj hajt.

– Nem jó megrekedtnek, elveszettnek, tehetetlennek érezni magunkat, amikor szüntelenül vágyakozunk valami más, jobb felé, de nem merünk lépni. Teljes szívemmel hiszek a transzformatív coaching erejében, abban, hogy kortalanul képesek vagyunk a változásra és változtatásra. Sosem túl késő megtenni azokat a lépéseket, amikre szükségünk van, hogy megtaláljuk azt a hivatást, munkahelyet, életformát, amiben valóban boldogan kiteljesedhetünk, és önmagunk lehetünk.