Az egészséges erotika már nem csak egy magyar kultfilm címe, hanem vármegyénk egyik mutatója is, hiszen itt a legnézettebbek a felnőtteknek szóló online tartalmak. Már nyolc éve követi nyomon a Google Trends segítségével a Szexrandi társkereső oldal, hogy melyik évben hol érdeklődnek a legjobban a magyarok a szexuális tartalmak iránt, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra. Idén is közszemlére tették a kutatási eredményeket.

Tágra zárt szemekkel néztük azt a térképet, amin vármegyénk öt(ven) árnyalata kirajzolódott. Ugyanis az első tíz helyezett településből öt Szabolcs-Szatmár-Beregben található, ahol működik az elemi ösztön, a végzetes vonzerő, a „femme fatale”, a végzet asszonya viszont az online térbe szorult.

Heves vágyak

Tavaly még fej fej mellett álltak a dunántúli és a tiszántúli települések, ám idén Magyarország keleti része tarolt az interneten a szexuális témák iránti érdeklődésben. A tavalyi első helyezettként Farád képviselte a nyugati térséget, de idén lenyugodhattak a kedélyek, mert be se került a TOP 10-be, ám most a Békés vármegyei Kondoros vágya volt igazán gigászi, tavaly nyár óta oda látogatott el leggyakrabban Aphrodité. Egyszerűbben szólva itt mozgatta meg a lakosságot legjobban az erotika és a szex iránti érdeklődés a neten. Az első három helyezett közé még Gávavencsellő és Demecser, azaz két vármegyei település tudott felkapaszkodni az online románcok listájára.

Ellenállhatatlan kísértés

További érdekesség, hogy a neten kutakodókat a leszbikusságra keresés mozgatta meg a legjobban, ugyanis a szex szóhoz kapcsolódóan ez a témakör mutatott leginkább növekvő tendenciát az elmúlt egy évben a Google Trends mutatói szerint. Gyanítjuk, hogy nem a Leszbosz szigetén született ókori görög költőnő, Szapphó költészete volt a fő érdeklődési irány, aki egyébként a nők közötti szerelmet ábrázolta igazán szép költői eszközökkel. Emiatt Szapphó szülővárosa, Eresszosz ma a leszbikusok fő turisztikai célpontja, ahol Európában egyedülálló nőfesztiválokat rendeznek.

Szabolcsiak a csúcson

A mostani igazán szexis ranglistára Nyírcsaholy, Mánd és Nagyhalász is felkerült, így öt helyezéssel, rendhagyó módon megyénk állta a sarat a szenvedélyek viharában. A többi helyezést Hajdú-Bihar vármegye vitte el, és egyetlen nyugati településként a Fejér-vármegyei Lepsény jutott be a listára. Budapest továbbra sem fért bele a legelőkelőbb tíz helyezett közé. Valószínűleg a fővárosiak is szívesen merülnek el a netes erotikus tartalmakban, de az is valószínűsíthető, hogy több lehetőségük van kielégíteni szexuális érdeklődésüket a való életben. Ami, valljuk be őszintén, kicsit azért izgalmasabb is.

1. Kondoros – Békés vármegye

2. Gávavencsellő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

3. Demecser – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

4. Sárrétudvari – Hajdú-Bihar vármegye

5. Egyek – Hajdú-Bihar vármegye

6. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

7. Lepsény – Fejér vármegye

8. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

9. Nagyhalász – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

10. Hajdúdorog – Hajdú-Bihar vármegye