Türkmenisztán rövidesen nagykövetséget nyit Magyarországon, s a magyar kormány is hasonló döntést hozott - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) gazdasági és kereskedelmi miniszteri szintű ülésén közölte, hogy az idén megnyílt Üzbegisztán nagykövetsége Budapesten, és Magyarországé is Taskentben, ezzel mostanra teljesült az a 2018-es vállalás, hogy hazánk a TÁSZ mindegyik tagállamában jelen legyen diplomáciai képviselettel, és fordítva. A találkozón részt vett a fehérgyarmati dr. Tilki Attila, a Türk Államok szövetségében a Bölcsek Tanácsának tagja, az Országgyűlés Magyar–Török Baráti Tagozatának elnöke.

Forrás: Király Márton/KKM

– Selmeczi Gabriella képviselőtársammal az isztambuli vállalkozói fórum szünetében beszélgettünk arról is, hogy mennyire kedvelnek bennünket, magyarokat a türk tudatú népek. Azok a miniszterek, akik országuk hivatalos delegációjával a nemzeti ünnepünket megtisztelték a programokról az atlétikai világbajnokságról és a tűzijátékról teljes elragadtatással beszéltek.

A Türk Àllamok Szervezetének jelmondata: „Együtt erősebbek vagyunk”. Ennek a mondatnak a jegyében folytatott közös munka nagyszerű kereskedelmi és gazdasági lehetőségeket rejt a tagállamok számára. A türk világ eredményességét a kereskedelmi kapcsolatok, a beruházások ugrásszerű növekedése is mutatja. A házigazda török miniszter, prof. dr. Omer Bolat beszéde elején részvétét fejezte ki a magyar miniszternek és delegációjának Hóvári János turkológus, diplomata, a Türk Államok Szervezete magyarországi képviseleti irodája ügyvezető igazgatójának a halála miatt. Hittünk a keleti nyitás eredményességében, és az idő bennünket igazolt.

Forrás: Király Márton/KKM

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a magyar energiaellátás biztonsága nem lenne lehetséges a türk államok nélkül. Magyarország és a TÁSZ-országok közti kereskedelmi forgalom tavaly átlépte a négymilliárd dollárt, és 2023 első felében meghaladta a 2,8 milliárd dollárt, ami 28 százalékos növekedést jelent.