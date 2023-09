Az országban először a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán indul el az idén szeptemberben a szociális ismeretek tanára mesterszak. A képzés iránt már most nagy az érdeklődés, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a pénteki tájékoztatón – melyet a leendő hallgatóknak és az oktatóknak, valamint a sajtó képviselőinek tartottak – megtelt az ’A’ épület földszinti előadóterme. – A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara a harmadik legnagyobb kar az intézményünkben, s kijelenthetem, hogy az egyik leginnovatívabb is – mondta köszöntőjében prof. dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese. Hozzátette, az új mesterszak nem indulhatott volna el a nyíregyházi kar tanárainak és vezetőinek kitartó munkája nélkül, hiszen ennek bevezetése nem kis feladattal jár. – S amellett, hogy az Egészségtudományi Kar a belső képzési portfólióját folyamatosan bővíti, jelentős tudományos háttérrel is rendelkezik – szólt elismerően a nyíregyházi intézményről a rektorhelyettes.

Szociális ismereteket tanít

– A szociális ismeretek tanára szakra munkaerő-piaci oldalról is felmerült az igény – mondta Rusinné prof. dr. Fedor Anita dékánhelyettes. – Azoknak ajánljuk, akik a köznevelésben szeretnének elhelyezkedni, elsősorban azokban a technikumokban, ahol szociális jellegű képzés folyik és szociális ismeretek ágazati szakmai érettségit is tartanak. Javasoljuk azoknak is, akik egyéb szervezeteknél, oktatási intézményeknél szeretnének dolgozni, felnőttképzésben tanítanak vagy segítőszakmában tevékenykednek és családokkal, gyerekekkel foglalkoznak. Ugyanis a szociális ismeretek tanára képzésnek a jelentős része pedagógiai és pszichológiai ismereteket tartalmaz, s azt gondolom, hogy ha ezeket az ismereteket elsajátítják a hallgatók, olyan kompetenciákra tehetnek szert, amelyeket nagyon jól és hatékonyan tudnak majd alkalmazni a segítőmunka során. Milyen szakterületekre, szakmákra gondolok? Például a családsegítő- vagy az iskolai szociális munkatársakra – emelte ki a dékánhelyettes.

Egyenes út a doktori képzésbe

Arra kérdésre, hogy mit fognak tanulni a leendő első évesek ezen a szakon, azt válaszolta, mindent, ami a szociális területek időszerű kérdéseivel foglalkozik, szociálpolitikát, szociális munka elméletét és gyakorlatát, de legfőképp a szociális ismeretek tanításának módszertanát, hiszen a mesterdiploma a szociális szakmai tárgyak tanítására jogosít fel. Így a képzés szerves része a 20, illetve 50 órás tanítási gyakorlat. Ezen felül bepillantást nyerhetnek a hallgatók abba is, milyen típusú tudományos kutatásokat érdemes elvégezni a neveléstudomány területén, az oktatási rendszerben, hiszen ebből a képzésből egyenes út vezethet a doktori képzésbe. Remélik, minél több hallgató vállalkozik a továbbtanulásra. Az új szakon a képzést nappalin és levelezőn is elindítják, alapdiploma szükséges hozzá, s ha a jelentkező köznevelési, oktatási tapasztalattal rendelkezik, a képzés időtartama két félévre csökken.