Nagyszabású ünnepségre hívta az újfehértói Tarnai Tanoda a jelenlegi és egykori növendékeit és szüleiket a közelmúltban a Nonprofit Közösségi Szolgáltató Ház díszteremébe.

A fenntartót, az Új ­ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesületet Maczurka Istvánné titkár képviselte, aki megköszönte a jelenleg dolgozó hat mentor áldozatos munkáját, ők ugyanis még a nyári hónapokban is foglalkoztak a hátrányos helyzetű gyermekekkel.

Nyomon követik a sorsukat

Dr. Hosszú József polgármester is részt vett a találkozón. Beszédében méltatta az ott folyó munkát, valamint további támogatásáról biztosította a tanodába járó fiatalokat. Ezt követően vidám diavetítés következett a tanoda elmúlt hat évéről, majd a volt tanodások számoltak be eddigi életútjukról, középiskolai tapasztalataikról, amivel hasznos ismereteket adtak át a pályaválasztás előtt állóknak.

Felidézték az emlékezetes tanodai élményeiket is. Meséltek arról, hogy mit nyújtott nekik a tanoda, mivel segítette őket ahhoz, hogy most megállhassák a helyüket. Ezután az emléklapokat adták át olyan egykori tanodás diákoknak, akik bizonyították, hogy megállják a helyüket a nagybetűs életben is. A tanoda ugyanis nyomon követi az intézményből kikerült fiatalok további sorsát is.

Vitték a kisebb testvérüket is

A rendezvényen részt vevő érdeklődők hallhattak szakmai beszámolót arról, hogy kik is vesznek részt a tanoda munkájában. Először az intézménybe járó gyermekek létszámáról volt szó a kezdetektől napjainkig:

– 2017 és 2023 között 116 gyerek iratkozott be a tanodába. Az első két évben jellemzően a felső tagozatosok – közülük is elsősorban a 7–8. osztályosok – voltak jelen a foglalkozásokon és a programokon. Aztán ahogy egyre inkább híre ment a városban az intézménynek s az, hogy a tanoda várja az alsó tagozatosok közül a 4. osztályosokat is, folyamatosan növekedett a létszám, s mára már a 4. osztálytól a 8. osztályig minden évfolyam képviselteti magát – tájékoztatta a jelenlévőket Nagy Anna Magdolna, a tanoda szakmai vezetője.

– Ez a fölmenőrendszer nagyban segíti a pedagógusok munkáját, hiszen hosszú távra tervezhetnek, több éven át segíthetik a tanulókat a tantárgyi fejlesztésben és a személyiségük alakításában. Jellemző, hogy aki bekerül a tanodába, hozza a kisebb testvérét is. Van olyan család, ahonnan 3 gyermek is jár hozzánk.

– A tanodából kikerült és továbbtanuló diákok sorsát nyomon követjük. Közülük 15-en szakmát szereztek vagy fognak szerezni. Van közöttük karosszérialakatos, mezőgazdaságigép-szerelő, kertész, asztalos, forgácsoló, pék-cukrász, fodrász, bolti eladó. Érettségit adó középiskolában tanult tovább 25, gimnáziumban pedig 13 diák.

– Ez utóbbiak többsége az Újfehértói Szent István Gimnáziumban érettségizett. Az érettségivel továbbtanulók közül lesz rendőr, pedagógiai asszisztens, vámügyintéző, vízügyi szakember, erdész, informatikus.

A találkozón feltették a tanárok a volt tanodásoknak azt a kérdést, hogy mit adott nekik a Tarnai Tanoda, valamint a szülők is elmondhatták véleményüket az intézményről.

„Benőtt a feje lágya”

A legtöbben arról meséltek, hogy sok élményt kaptak a tanodában, emlékezetesek voltak a kirándulások, amelyek révén közelebb kerültek egymáshoz, barátságok szövődtek.

– Volt, aki azt emelte ki, hogy komolyabban vette az életet, ahogy az egykori tanodás fogalmazott, „benőtt a feje lágya”, másnak a mentális állapotának javításában segítettek a rendszeres foglalkozások – tájékoztatta szerkesztőségünket Kocsisné Vízi Margit mentor.

– Egy felnőtt azt emelte ki: a tanoda azon túl, hogy élményt nyújt, segít megtalálni a gyermekeknek önmagukat, segít megtalálni a helyes irányt és a célokat is.

Mindezt jól kifejezte Aranyosi Ervinnek az a verse, amit a találkozón Barna Vanda elköszönő növendék mondott el: „Hidd el, változtatni sosem lehet késő, / életed szobrához kezedben a véső! / Indulj célod felé, valósítsd meg álmod, / s el ne hidd, ha mondják, hogy rosszul csinálod!”